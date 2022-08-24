https://sputnikarabic.ae/20220824/الحكومة-الإثيوبية-وجبهة-تحرير-تيغراي-تتبادلان-الاتهامات-ببدء-الأعمال-القتالية-1066795655.html
الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي تتبادلان الاتهامات ببدء الأعمال القتالية
الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي تتبادلان الاتهامات ببدء الأعمال القتالية
تبادلت جبهة تحرير تيغراي، والحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، الاتهامات ببدء الأعمال القتالية، وتقويض جهود السلام الجارية. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T10:54+0000
2022-08-24T10:54+0000
2022-08-24T10:54+0000
أخبار إثيوبيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة العسكرية لجبهة تحرير تيغراي في بيان: "بعد أن أمضى العدو 5 أيام في إعادة تمركز القوات على الجبهة الجنوبية... بدأت الفرق الميكانيكية الثانية والسادسة والثامنة هجوما واسعا بدءا من صباح اليوم الساعة الخامسة صباحا".وأضاف البيان: "تود القيادة العسكرية لجبهة تحرير تيغراي أن توضح أنه إذا لم يقم العدو بوقف الهجوم، الذي بدأه بناء على خطة هجومية معروفة مسبقا، فإن جيش تيغراي جاهز تماما لصد هذا الهجوم، والانتقال إلى هجوم مضاد لتحرير أراضي تيغراي المحتلة ذات السيادة، وإعادة النازحين إلى ديارهم".من جانبها، أفادت هيئة الإذاعة الإثيوبية، نقلا عن بيان صادر عن الحكومة الإثيوبية بأن جبهة تحرير تيغراي شنت هجوما مفتوحا على الجبهة الشرقية، في خطوة اعتبرتها أديس أبابا تحديا لجهود السلام الجارية.وذكرت الحكومة في بيانها، أن الجبهة بدأت الأعمال القتالية، رغم إطلاق الحكومة سراح سجناء بارزين كانوا من قادة الجبهة في إطار جهودها المستمرة من أجل السلام.
https://sputnikarabic.ae/20220819/الحكومة-الإثيوبية-تؤكد-استعدادها-لمحادثات-سلام-مع-تيغراي-بقيادة-الاتحاد-الأفريقي-1066621486.html
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أخبار إثيوبيا
الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي تتبادلان الاتهامات ببدء الأعمال القتالية
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تبادلت جبهة تحرير تيغراي، والحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، الاتهامات ببدء الأعمال القتالية، وتقويض جهود السلام الجارية.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت القيادة العسكرية لجبهة تحرير تيغراي في بيان: "بعد أن أمضى العدو 5 أيام في إعادة تمركز القوات على الجبهة الجنوبية... بدأت الفرق الميكانيكية الثانية والسادسة والثامنة هجوما واسعا بدءا من صباح اليوم الساعة الخامسة صباحا".
وأضاف البيان: "تود القيادة العسكرية لجبهة تحرير تيغراي أن توضح أنه إذا لم يقم العدو بوقف الهجوم، الذي بدأه بناء على خطة هجومية معروفة مسبقا، فإن جيش تيغراي جاهز تماما لصد هذا الهجوم، والانتقال إلى هجوم مضاد لتحرير أراضي تيغراي المحتلة ذات السيادة، وإعادة النازحين إلى ديارهم".
من جانبها، أفادت هيئة الإذاعة الإثيوبية، نقلا عن بيان صادر عن الحكومة الإثيوبية بأن جبهة تحرير تيغراي
شنت هجوما مفتوحا على الجبهة الشرقية، في خطوة اعتبرتها أديس أبابا تحديا لجهود السلام الجارية.
وذكرت الحكومة في بيانها، أن الجبهة بدأت الأعمال القتالية، رغم إطلاق الحكومة سراح سجناء بارزين كانوا من قادة الجبهة في إطار جهودها المستمرة من أجل السلام.