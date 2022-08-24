https://sputnikarabic.ae/20220824/الدفاع-الأمريكية-واشنطن-لا-تستثني-إمكانية-توريد-طائرات-مقاتلة-لكييف-1066820726.html
الدفاع الأمريكية: واشنطن لا تستثني إمكانية توريد طائرات مقاتلة لكييف
الدفاع الأمريكية: واشنطن لا تستثني إمكانية توريد طائرات مقاتلة لكييف
أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، كولين كول، أن الإدارة الأمريكية لا تستثني إمكانية توريد طائرات مقاتلة لكييف، مشيراً إلى أن القرار الأخير بهذا... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T22:05+0000
2022-08-24T22:05+0000
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أخبار أوكرانيا
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واشنطن – سبوتنيك. وقال كول خلال إحاطة إعلامية: "أنا مستعد أن أعلن لكم، أن [توريد] المقاتلات يبقى احتمالاً ممكناً، لكن القرار الأخير لم يتخذ بعد".تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير، العملية العسكرية الخاصة الهادفة إلى حماية سكان إقليم دونباس، من عدوان القوات الأوكرانية والقوميين المتشددين، والتي انطلقت أيضا بعد تهديدات كييف المباشرة لموسكو.وحررت القوات الروسية، بمشاركة مقاتلين من سكان دونباس، جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل، وتواصل تقدمها في جمهورية دونيتسك؛ فضلا عن تحرير أجزاء واسعة من مقاطعات خيرسون وزابوروجيه وخاركوف ونيكولاييف.بالأمس، صرح الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا مستاءة من مساعدة الغرب للمخابرات الأوكرانية على تدريب المخربين.
https://sputnikarabic.ae/20220824/بوريس-جونسون-يعارض-إجراء-مفاوضات-بين-أوكرانيا-وروسيا-1066819607.html
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أخبار أوكرانيا
الدفاع الأمريكية: واشنطن لا تستثني إمكانية توريد طائرات مقاتلة لكييف
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أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، كولين كول، أن الإدارة الأمريكية لا تستثني إمكانية توريد طائرات مقاتلة لكييف، مشيراً إلى أن القرار الأخير بهذا الشأن لم يتخذ بعد.
واشنطن – سبوتنيك
. وقال كول خلال إحاطة إعلامية: "أنا مستعد أن أعلن لكم، أن [توريد] المقاتلات يبقى احتمالاً ممكناً، لكن القرار الأخير لم يتخذ بعد".
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير، العملية العسكرية الخاصة الهادفة إلى حماية سكان إقليم دونباس، من عدوان القوات الأوكرانية والقوميين المتشددين، والتي انطلقت أيضا بعد تهديدات كييف المباشرة لموسكو.
وحررت القوات الروسية، بمشاركة مقاتلين من سكان دونباس، جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل، وتواصل تقدمها في جمهورية دونيتسك؛ فضلا عن تحرير أجزاء واسعة من مقاطعات خيرسون وزابوروجيه وخاركوف ونيكولاييف.
بالأمس، صرح الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا مستاءة
من مساعدة الغرب للمخابرات الأوكرانية على تدريب المخربين.