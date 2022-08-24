https://sputnikarabic.ae/20220824/الدفاع-الروسية-مقتل-أكثر-من-600-جندي-أوكراني-خلال-تقدم-القوات-الروسية-في-دونيتسك-1066792881.html

الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 600 جندي أوكراني خلال تقدم القوات الروسية في دونيتسك

الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 600 جندي أوكراني خلال تقدم القوات الروسية في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقتل أكثر من 600 جندي أوكراني خلال هجمات في اتجاه دونيتسك. 24.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-24T10:16+0000

2022-08-24T10:16+0000

2022-08-24T10:16+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1062754682_0:165:3195:1962_1920x0_80_0_0_8ac514d5cf5165183c2d56809d615568.jpg

وجاء في بيان الوزارة: " نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المشتركة، بلغت خسائر فرقة المشاة 68 ولواء المشاة الآلي 66 ولواء 56 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية العاملة في اتجاه دونيتسك، أكثر من 600 شخص، ورفض نحو 160 جندا من اللواء الآلي 66 المشاركة في مزيد من الأعمال العدائية. وقررت قيادة المجموعة العملياتية التكتيكية للقوات المسلحة الأوكرانية "دونيتسك" سحب هذه التشكيلات بسبب فقدان القدرة القتالية من مواقعها إلى المناطق الخلفية".وتابع البيان: "بأسلحة عالية الدقة، قامت القوات الجوية الروسية، بقصف كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث توجد نقطة الانتشار المؤقتة للواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل نحو 80 قوميا متطرفا وتدمير 8 وحدات من المعدات العسكرية".وأشار البيان إلى تدمير 5 مستودعات للذخيرة في مناطق إيليينكا وكراسنايا غورا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفاليكساندروفكا في منطقة زابوروجيه، وشيروكو في منطقة دنيبروبتروفسك، وسنيجيريفكا في منطقة ميكولايف، وكذلك نقطة اللوجستيات المشتركة للقوات المسلحة في أوكرانيا بالقرب من منطقة أوريخوف، كما تم تدمير أربعة فصائل من أنظمة إطلاق صواريخ غراد المتعددة في مناطق سيفيرسك وأرتيوموفسكوي وأورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبارماشوفو في منطقة نيكولاييف، بالإضافة إلى ثلاثة فصائل من مدافع "هاوتزر D-30" عند إطلاقها مواقع في مناطق سوليدار.واختتم البيان: "إجمالا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 268 طائرة، و 148 طائرة هليكوبتر، و 1803 مركبة جوية دون طيار، و 369 نظامًا للصواريخ المضادة للطائرات، و 4382 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و 819 مركبة قتالية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و 3339 مربض مدفعية ميدانية وهاونا، وكذلك 5034 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

https://sputnikarabic.ae/20220823/الدفاع-الروسية-الهجوم-في-اتجاه-دونيتسك-يتطور-بنجاح-1066755065.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا