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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20220824/الدفاع-الروسية-مقتل-أكثر-من-600-جندي-أوكراني-خلال-تقدم-القوات-الروسية-في-دونيتسك-1066792881.html
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 600 جندي أوكراني خلال تقدم القوات الروسية في دونيتسك
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 600 جندي أوكراني خلال تقدم القوات الروسية في دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقتل أكثر من 600 جندي أوكراني خلال هجمات في اتجاه دونيتسك. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T10:16+0000
2022-08-24T10:16+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان الوزارة: " نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المشتركة، بلغت خسائر فرقة المشاة 68 ولواء المشاة الآلي 66 ولواء 56 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية العاملة في اتجاه دونيتسك، أكثر من 600 شخص، ورفض نحو 160 جندا من اللواء الآلي 66 المشاركة في مزيد من الأعمال العدائية. وقررت قيادة المجموعة العملياتية التكتيكية للقوات المسلحة الأوكرانية "دونيتسك" سحب هذه التشكيلات بسبب فقدان القدرة القتالية من مواقعها إلى المناطق الخلفية".وتابع البيان: "بأسلحة عالية الدقة، قامت القوات الجوية الروسية، بقصف كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث توجد نقطة الانتشار المؤقتة للواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل نحو 80 قوميا متطرفا وتدمير 8 وحدات من المعدات العسكرية".وأشار البيان إلى تدمير 5 مستودعات للذخيرة في مناطق إيليينكا وكراسنايا غورا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفاليكساندروفكا في منطقة زابوروجيه، وشيروكو في منطقة دنيبروبتروفسك، وسنيجيريفكا في منطقة ميكولايف، وكذلك نقطة اللوجستيات المشتركة للقوات المسلحة في أوكرانيا بالقرب من منطقة أوريخوف، كما تم تدمير أربعة فصائل من أنظمة إطلاق صواريخ غراد المتعددة في مناطق سيفيرسك وأرتيوموفسكوي وأورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبارماشوفو في منطقة نيكولاييف، بالإضافة إلى ثلاثة فصائل من مدافع "هاوتزر D-30" عند إطلاقها مواقع في مناطق سوليدار.واختتم البيان: "إجمالا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 268 طائرة، و 148 طائرة هليكوبتر، و 1803 مركبة جوية دون طيار، و 369 نظامًا للصواريخ المضادة للطائرات، و 4382 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و 819 مركبة قتالية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و 3339 مربض مدفعية ميدانية وهاونا، وكذلك 5034 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20220823/الدفاع-الروسية-الهجوم-في-اتجاه-دونيتسك-يتطور-بنجاح-1066755065.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 600 جندي أوكراني خلال تقدم القوات الروسية في دونيتسك

10:16 GMT 24.08.2022
© Sputnik . Victor Antonyuk  / الذهاب إلى بنك الصورجنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني ، جمهورية لوغانسك الشعبية، 24 مايو 2022
جنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني ، جمهورية لوغانسك الشعبية، 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© Sputnik . Victor Antonyuk
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقتل أكثر من 600 جندي أوكراني خلال هجمات في اتجاه دونيتسك.
وجاء في بيان الوزارة: " نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المشتركة، بلغت خسائر فرقة المشاة 68 ولواء المشاة الآلي 66 ولواء 56 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية العاملة في اتجاه دونيتسك، أكثر من 600 شخص، ورفض نحو 160 جندا من اللواء الآلي 66 المشاركة في مزيد من الأعمال العدائية. وقررت قيادة المجموعة العملياتية التكتيكية للقوات المسلحة الأوكرانية "دونيتسك" سحب هذه التشكيلات بسبب فقدان القدرة القتالية من مواقعها إلى المناطق الخلفية".

وأضاف البيان: "تم القضاء على أكثر من 50 في المئة من أفراد الكتيبة العشرين من اللواء الآلي 93 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية من خلال ضربات الطيران العملياتي والتكتيكي لقوات الفضاء الروسية في منطقة أرتيوموفسك، وبسبب الخسائر الفادحة، ترك جنود الكتيبة مواقعهم بشكل تعسفي وغادروا في اتجاه غير معروف".

وتابع البيان: "بأسلحة عالية الدقة، قامت القوات الجوية الروسية، بقصف كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث توجد نقطة الانتشار المؤقتة للواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل نحو 80 قوميا متطرفا وتدمير 8 وحدات من المعدات العسكرية".
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في مدينة بوباسنايا في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: الهجوم في اتجاه دونيتسك يتطور بنجاح
أمس, 10:37 GMT
وأشار البيان إلى تدمير 5 مستودعات للذخيرة في مناطق إيليينكا وكراسنايا غورا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفاليكساندروفكا في منطقة زابوروجيه، وشيروكو في منطقة دنيبروبتروفسك، وسنيجيريفكا في منطقة ميكولايف، وكذلك نقطة اللوجستيات المشتركة للقوات المسلحة في أوكرانيا بالقرب من منطقة أوريخوف، كما تم تدمير أربعة فصائل من أنظمة إطلاق صواريخ غراد المتعددة في مناطق سيفيرسك وأرتيوموفسكوي وأورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبارماشوفو في منطقة نيكولاييف، بالإضافة إلى ثلاثة فصائل من مدافع "هاوتزر D-30" عند إطلاقها مواقع في مناطق سوليدار.

كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في يوم واحد: سبع طائرات دون طيار أوكرانية في مناطق شيرنينكا وبيلاكرينيستا، في مناطق خيرسون ونيكولسكوي وفولنوفاكا وترودوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

واختتم البيان: "إجمالا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 268 طائرة، و 148 طائرة هليكوبتر، و 1803 مركبة جوية دون طيار، و 369 نظامًا للصواريخ المضادة للطائرات، و 4382 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و 819 مركبة قتالية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و 3339 مربض مدفعية ميدانية وهاونا، وكذلك 5034 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
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