https://sputnikarabic.ae/20220824/الرئيس-بوتين-يشدد-على-ضرورة-مكافحة-الحرائق-في-روسيا-1066792755.html

الرئيس بوتين يشدد على ضرورة مكافحة الحرائق في روسيا

الرئيس بوتين يشدد على ضرورة مكافحة الحرائق في روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع حول القضاء على حرائق الغابات في أراضي روسيا، يوم أمس الثلاثاء، إن مكافحة حرائق الغابات في جميع أنحاء القارة... 24.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-24T10:12+0000

2022-08-24T10:12+0000

2022-08-24T10:12+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

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وأضاف بوتين: "مكافحتهم (حرائق الغابات) في جميع أنحاء القارة تقريبا، وذلك نظرا لارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأنهار وعوامل أخرى، أمر صعب، ويتطلب مشاركة موارد على نطاق واسع".وأردف بوتين: "كما التقينا في بداية موسم الحرائق الخطيرة وخصصنا هذه القرارات في مايو/أيار من العام الحالي، وتمت الموافقة على مؤشرات الانخفاض الحاد في عدد ومساحة حرائق الغابات".ونوه الرئيس الروسي إلى أن "إجمالي مساحة حرائق الغابات في روسيا هذا العام أقل بثلاث مرات تقريبًا من العام الماضي".وتابع بوتين: "وفي الوقت نفسه، وبسبب الظروف الجوية غير الطبيعية في عدد من مناطق الجزء الأوروبي من البلاد فالوضع صعب اليوم، في المقام الأول نحن نتحدث عن حرائق الغابات في منطقة ريازان".وختم: "في منطقة ريازان، وبسبب الرياح العاتية، استمرت الحرائق للأسف في الانتشار، وتقع مراكز الحرائق في عدة مناطق داخل نطاق خمسة كيلومترات من المناطق السكنية".

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روسيا, فلاديمير بوتين