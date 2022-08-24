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الرئيس بوتين يشدد على ضرورة مكافحة الحرائق في روسيا
الرئيس بوتين يشدد على ضرورة مكافحة الحرائق في روسيا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع حول القضاء على حرائق الغابات في أراضي روسيا، يوم أمس الثلاثاء، إن مكافحة حرائق الغابات في جميع أنحاء القارة... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T10:12+0000
2022-08-24T10:12+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وأضاف بوتين: "مكافحتهم (حرائق الغابات) في جميع أنحاء القارة تقريبا، وذلك نظرا لارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأنهار وعوامل أخرى، أمر صعب، ويتطلب مشاركة موارد على نطاق واسع".وأردف بوتين: "كما التقينا في بداية موسم الحرائق الخطيرة وخصصنا هذه القرارات في مايو/أيار من العام الحالي، وتمت الموافقة على مؤشرات الانخفاض الحاد في عدد ومساحة حرائق الغابات".ونوه الرئيس الروسي إلى أن "إجمالي مساحة حرائق الغابات في روسيا هذا العام أقل بثلاث مرات تقريبًا من العام الماضي".وتابع بوتين: "وفي الوقت نفسه، وبسبب الظروف الجوية غير الطبيعية في عدد من مناطق الجزء الأوروبي من البلاد فالوضع صعب اليوم، في المقام الأول نحن نتحدث عن حرائق الغابات في منطقة ريازان".وختم: "في منطقة ريازان، وبسبب الرياح العاتية، استمرت الحرائق للأسف في الانتشار، وتقع مراكز الحرائق في عدة مناطق داخل نطاق خمسة كيلومترات من المناطق السكنية".
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

الرئيس بوتين يشدد على ضرورة مكافحة الحرائق في روسيا

10:12 GMT 24.08.2022
© Sputnik . Russian Ministry of Emergency Situations / الذهاب إلى بنك الصورإطفاء حرائق الغابات في بلدة دالني في إقليم إركوتسك، روسيا 20 مايو 2021
إطفاء حرائق الغابات في بلدة دالني في إقليم إركوتسك، روسيا 20 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© Sputnik . Russian Ministry of Emergency Situations
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع حول القضاء على حرائق الغابات في أراضي روسيا، يوم أمس الثلاثاء، إن مكافحة حرائق الغابات في جميع أنحاء القارة (الأوروبية) أمر صعب، ويتطلب مشاركة موارد على نطاق واسع.
وأضاف بوتين: "مكافحتهم (حرائق الغابات) في جميع أنحاء القارة تقريبا، وذلك نظرا لارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأنهار وعوامل أخرى، أمر صعب، ويتطلب مشاركة موارد على نطاق واسع".

وتابع: "إننا نولي اهتمامًا منتظمًا لمشكلة حرائق الغابات، واتخذنا قرارات منهجية هنا، وتم إصدار التعليمات اللازمة، وخصصت الأموال المناسبة".

وأردف بوتين: "كما التقينا في بداية موسم الحرائق الخطيرة وخصصنا هذه القرارات في مايو/أيار من العام الحالي، وتمت الموافقة على مؤشرات الانخفاض الحاد في عدد ومساحة حرائق الغابات".
ونوه الرئيس الروسي إلى أن "إجمالي مساحة حرائق الغابات في روسيا هذا العام أقل بثلاث مرات تقريبًا من العام الماضي".
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وقال: "في البلد ككل حاليا، قلت المساحة الإجمالية لحرائق الغابات ثلاث مرات تقريبًا عن العام الماضي، 2.8 مرة بالتحديد".

وتابع بوتين: "وفي الوقت نفسه، وبسبب الظروف الجوية غير الطبيعية في عدد من مناطق الجزء الأوروبي من البلاد فالوضع صعب اليوم، في المقام الأول نحن نتحدث عن حرائق الغابات في منطقة ريازان".
وختم: "في منطقة ريازان، وبسبب الرياح العاتية، استمرت الحرائق للأسف في الانتشار، وتقع مراكز الحرائق في عدة مناطق داخل نطاق خمسة كيلومترات من المناطق السكنية".
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