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https://sputnikarabic.ae/20220824/السودان-كباشي-يبحث-مع-السفير-البريطاني-العلاقات-الثنائية-وتطورات-العملية-السياسية-1066797908.html
السودان... كباشي يبحث مع السفير البريطاني العلاقات الثنائية وتطورات العملية السياسية
السودان... كباشي يبحث مع السفير البريطاني العلاقات الثنائية وتطورات العملية السياسية
بحث عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي مع السفير البريطاني في الخرطوم جايلز ليفر، مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا السياسية... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T11:58+0000
2022-08-24T11:58+0000
أخبار السودان اليوم
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وحسب صحيفة "الانتباهة"، جاء ذلك خلال لقائهما في القصر الجمهوري، أمس الثلاثاء.وقال مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية السودانية السفير خالد موسى، في تصريح صحفي، عقب اللقاء، أن الجانبين اتفقا على ضرورة مواصلة واستئناف المساعدات التنموية، وآلية الحوار الاستراتيجي بين البلدين.كما ناقشا أيضا تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من السيول والأمطار وتوسيع الخدمات التي يقدمها البنك التنموي البريطاني.أما فيما يتعلق بالجانب السياسي، أكد السفير خالد موسى أن هناك تطابق وجهات نظر الجانبين، لدعم العملية الانتقالية، واستمرار الحوار السياسي بين كافة الأطراف السياسية، وصولاً الى توافق سياسي، وإجراء انتخابات نزيهة بمراقبة دولية، في نهاية الفترة الانتقالية تحظى بقبول الشعب السوداني.وأضاف أن الجانبين عبرا عن تفاؤلهما حول العملية السياسية من خلال المبادرات المطروحة وأهمية خلق توافق يفضي إلى حكومة مدنية تنهض بمسؤوليات الفترة الانتقالية.
https://sputnikarabic.ae/20211021/بريطانيا-تؤكد-التزامها-بدعم-انتقال-السودان-إلى-الديمقراطية-الكاملة-1050495631.html
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أخبار السودان اليوم, بريطانيا
أخبار السودان اليوم, بريطانيا

السودان... كباشي يبحث مع السفير البريطاني العلاقات الثنائية وتطورات العملية السياسية

11:58 GMT 24.08.2022
© AFP 2022 / EBRAHIM HAMIDمؤتمر صحفي مشترك بين المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، شمس الدين كباشي وممثل "قوى الحرية والتغيير"، مدني عباس مدني
مؤتمر صحفي مشترك بين المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، شمس الدين كباشي وممثل قوى الحرية والتغيير، مدني عباس مدني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / EBRAHIM HAMID
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بحث عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي مع السفير البريطاني في الخرطوم جايلز ليفر، مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا السياسية التي تشهدها الفترة الانتقالية.
وحسب صحيفة "الانتباهة"، جاء ذلك خلال لقائهما في القصر الجمهوري، أمس الثلاثاء.
وقال مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية السودانية السفير خالد موسى، في تصريح صحفي، عقب اللقاء، أن الجانبين اتفقا على ضرورة مواصلة واستئناف المساعدات التنموية، وآلية الحوار الاستراتيجي بين البلدين.
كما ناقشا أيضا تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من السيول والأمطار وتوسيع الخدمات التي يقدمها البنك التنموي البريطاني.
المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير يوقعان على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2021
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أما فيما يتعلق بالجانب السياسي، أكد السفير خالد موسى أن هناك تطابق وجهات نظر الجانبين، لدعم العملية الانتقالية، واستمرار الحوار السياسي بين كافة الأطراف السياسية، وصولاً الى توافق سياسي، وإجراء انتخابات نزيهة بمراقبة دولية، في نهاية الفترة الانتقالية تحظى بقبول الشعب السوداني.
وأضاف أن الجانبين عبرا عن تفاؤلهما حول العملية السياسية من خلال المبادرات المطروحة وأهمية خلق توافق يفضي إلى حكومة مدنية تنهض بمسؤوليات الفترة الانتقالية.
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