https://sputnikarabic.ae/20220824/الشرطة-اليابانية-تطلب-اتهام-رجل-هدد-رئيس-الوزراء-بالقتل-1066800747.html
الشرطة اليابانية تطلب اتهام رجل هدد رئيس الوزراء بالقتل
الشرطة اليابانية تطلب اتهام رجل هدد رئيس الوزراء بالقتل
طلبت الشرطة اليابانية من المدعين العامين توجيه اتهام إلى رجل محلي لنشره تغريدات يمكن تفسيرها على أنها تهديد باغتيال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، حسبما ذكرت وسائل... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T12:39+0000
2022-08-24T12:39+0000
2022-08-24T12:39+0000
العالم
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وانقسم الرأي العام الياباني مؤخرا حول ما إذا كان ينبغي إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء الياباني المقتول شينزو آبي، الذي اغتيل الشهر الماضي أم لا.ونقلت وكالة "كيودو" للأنباء عن إحدى التغريدات: "إذا تم تنفيذ جنازة رسمية، فستكون كيشيدا هي التالية".وقالت تغريدة أخرى: "حان الوقت للبدء في صنع أسلحة يدوية"، في إشارة واضحة إلى قاتل آبي الذي استخدم سلاحا محليا.وأبلغ أحد مستخدمي الإنترنت الشرطة بالتغريدات المقلقة التي نُشرت في 14 يوليو/ تموز. وبحسب التقرير، أحالت إدارة شرطة العاصمة القضية إلى مكتب المدعي العام، وقالت إن موارد الشرطة أهدرت رداً على تهديدات لا أساس لها من الصحة يجب توجيه الاتهام إلى كاتبها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الشرطة اليابانية تطلب اتهام رجل هدد رئيس الوزراء بالقتل
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طلبت الشرطة اليابانية من المدعين العامين توجيه اتهام إلى رجل محلي لنشره تغريدات يمكن تفسيرها على أنها تهديد باغتيال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، حسبما ذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأربعاء.
وانقسم الرأي العام الياباني مؤخرا حول ما إذا كان ينبغي إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء الياباني المقتول شينزو آبي، الذي اغتيل الشهر الماضي أم لا.
ونقلت وكالة "كيودو" للأنباء عن إحدى التغريدات: "إذا تم تنفيذ جنازة رسمية، فستكون كيشيدا هي التالية".
وقالت تغريدة أخرى: "حان الوقت للبدء في صنع أسلحة يدوية"، في إشارة واضحة إلى قاتل آبي الذي استخدم سلاحا محليا.
وأبلغ أحد مستخدمي الإنترنت الشرطة بالتغريدات المقلقة التي نُشرت في 14 يوليو/ تموز. وبحسب التقرير، أحالت إدارة شرطة العاصمة القضية إلى مكتب المدعي العام، وقالت إن موارد الشرطة أهدرت رداً على تهديدات لا أساس لها من الصحة يجب توجيه الاتهام إلى كاتبها.