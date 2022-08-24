https://sputnikarabic.ae/20220824/الصحة-العالمية-تحذر-من-استمرار-تفشي-جدري-القردة-في-المزيد-من-بلدان-شرق-المتوسط-1066805688.html
الصحة العالمية تحذر من استمرار تفشي جدري القردة في المزيد من بلدان شرق المتوسط
الصحة العالمية تحذر من استمرار تفشي جدري القردة في المزيد من بلدان شرق المتوسط
قال المدير الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، أحمد المنظري، إن "فاشية جدري القردة" آخذة في الانتشار في المزيد من بلدان إقليم شرق المتوسط. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T14:04+0000
2022-08-24T14:04+0000
2022-08-24T14:04+0000
جدري القردة
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وأوضح المنظري، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، إنه حتى 20 أغسطس، الجاري، أبلغت سبعة بلدان في الإقليم التابع للمنظمة رسميا عن 35 حالة إصابة بجدري القردة مؤكّدة مختبريّا، ولم تسجل وفيات ناجمة عنها.ولفت المسؤول الأممي بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن "الجميع يظل عرضة للخطر".وأكد أنه "في حين أن معظم المصابين بجدري القردة بمقدورهم التعافي بأمان في المنزل بالعلاج الداعم، فإن ذلك المرض قد يسبب مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات".وأشار إلى أن هذه المضاعفات "تسري خاصة على الفئات الضعيفة والعرضة للخطر، كالأشخاص الذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقا".
https://sputnikarabic.ae/20220821/رصد-أول-حالة-إصابة-بفيروس-جدري-القردة-في-كوبا-لدى-سائح-إيطالي-1066678603.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
جدري القردة, منظمة الصحة العالمية, الصحة, العالم, أخبار العالم الآن
جدري القردة, منظمة الصحة العالمية, الصحة, العالم, أخبار العالم الآن
الصحة العالمية تحذر من استمرار تفشي جدري القردة في المزيد من بلدان شرق المتوسط
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قال المدير الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، أحمد المنظري، إن "فاشية جدري القردة" آخذة في الانتشار في المزيد من بلدان إقليم شرق المتوسط.
وأوضح المنظري، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، إنه حتى 20 أغسطس، الجاري، أبلغت سبعة بلدان في الإقليم التابع للمنظمة رسميا عن 35 حالة إصابة بجدري القردة مؤكّدة مختبريّا، ولم تسجل وفيات ناجمة عنها.
ولفت المسؤول الأممي بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن "الجميع يظل عرضة للخطر".
وأكد أنه "في حين أن معظم المصابين بجدري القردة بمقدورهم التعافي بأمان في المنزل بالعلاج الداعم، فإن ذلك المرض قد يسبب مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات".
وأشار إلى أن هذه المضاعفات "تسري خاصة على الفئات الضعيفة والعرضة للخطر، كالأشخاص الذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقا".