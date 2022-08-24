https://sputnikarabic.ae/20220824/الطباخ-الخاص-السابق-للملكة-إليزابيث-تأكل-سندوتشات-مربى-كل-يوم-والتوت-يعني-الإقالة-1066788803.html
الطباخ الخاص السابق للملكة إليزابيث: تأكل "سندوتشات مربى" كل يوم والتوت يعني الإقالة
الطباخ الخاص السابق للملكة إليزابيث: تأكل "سندوتشات مربى" كل يوم والتوت يعني الإقالة
كشف الطباخ الخاص السابق لدى ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، أنها اعتادت على تناول شطائر الخبز مع المربى يومياً، منذ أن كانت طفلة صغيرة. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T08:47+0000
2022-08-24T08:47+0000
2022-08-24T08:47+0000
بريطانيا
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وحسب "أسوشيتد برس"، أكد دارين ماكغريدي، في فيديو، أن الملكة تفضل مربى الفراولة المصنوعة من الفاكهة التي تم قطفها من أراضي قلعة بالمورال في اسكتلندا.وأضاف: "الملكة كانت تحصل على قطع الخبز مع المربى في الحضانة عندما كانت فتاة صغيرة".وتابع: "منذ ذلك الحين كانت تتناولها مع الشاي بعد الظهر".وتُصنع هذه السندوتشات من الخبز مع القليل من الزبدة والمربى، ثم تقطع إلى دوائر بحجم عملة معدنية بريطانية قديمة.كما كشف ماكغريدي، الذي يقول إنه عمل طاهياً للملكة لمدة 11 عاماً، عن حل الملكة لمشكلة مألوفة لعشاق الكعك البريطاني، وهي "هل يوضع المربى أولاً أم الكريمة؟"، قائلا: "كانت الملكة تفضل المربى أولا وكانت المربى متبوعة بتلك الكريمة اللذيذة".بالإضافة إلى المربى، أوضح أن الملكة إليزابيث البالغة من العمر 96 عاماً عاشقة للفراولة الطازجة. وقال: "كانت الملكة تأكل الفراولة ثلاث أو أربع ليال في الأسبوع إذا كانت في موسمها".ولم يعلق القصر الملكي البريطاني على ما أدلى به ماكغريدي حول عادات الملكة إليزابيث الغذائية.
https://sputnikarabic.ae/20220625/تسريحة-شعر-جديدة-للملكة-إليزابيث-تثير-إعجاب-المتابعين-صورة-1064188584.html
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بريطانيا, منوعات, مجتمع
الطباخ الخاص السابق للملكة إليزابيث: تأكل "سندوتشات مربى" كل يوم والتوت يعني الإقالة
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كشف الطباخ الخاص السابق لدى ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، أنها اعتادت على تناول شطائر الخبز مع المربى يومياً، منذ أن كانت طفلة صغيرة.
وحسب "أسوشيتد برس"، أكد
دارين ماكغريدي، في فيديو، أن الملكة تفضل مربى الفراولة المصنوعة من الفاكهة التي تم قطفها من أراضي قلعة بالمورال في اسكتلندا.
وأضاف: "الملكة كانت تحصل على قطع الخبز مع المربى في الحضانة عندما كانت فتاة صغيرة".
وتابع: "منذ ذلك الحين كانت تتناولها مع الشاي بعد الظهر".
وتُصنع هذه السندوتشات من الخبز مع القليل من الزبدة والمربى، ثم تقطع إلى دوائر بحجم عملة معدنية بريطانية قديمة.
كما كشف ماكغريدي، الذي يقول إنه عمل طاهياً للملكة لمدة 11 عاماً، عن حل الملكة لمشكلة مألوفة لعشاق الكعك البريطاني، وهي "هل يوضع المربى أولاً أم الكريمة؟"، قائلا: "كانت الملكة تفضل المربى أولا وكانت المربى متبوعة بتلك الكريمة اللذيذة".
بالإضافة إلى المربى، أوضح أن الملكة إليزابيث
البالغة من العمر 96 عاماً عاشقة للفراولة الطازجة. وقال: "كانت الملكة تأكل الفراولة ثلاث أو أربع ليال في الأسبوع إذا كانت في موسمها".
لكن الويل لأي شخص يحاول أن يعطيها التوت في غير موسمه. وقال ماكغريدي مازحاً إن تقديم التوت على مائدة العشاء في يناير/كانون الثاني "يعني الإقالة".
ولم يعلق القصر الملكي البريطاني على ما أدلى به ماكغريدي حول عادات الملكة إليزابيث الغذائية.