https://sputnikarabic.ae/20220824/الطباخ-الخاص-السابق-للملكة-إليزابيث-تأكل-سندوتشات-مربى-كل-يوم-والتوت-يعني-الإقالة-1066788803.html

الطباخ الخاص السابق للملكة إليزابيث: تأكل "سندوتشات مربى" كل يوم والتوت يعني الإقالة

الطباخ الخاص السابق للملكة إليزابيث: تأكل "سندوتشات مربى" كل يوم والتوت يعني الإقالة

كشف الطباخ الخاص السابق لدى ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، أنها اعتادت على تناول شطائر الخبز مع المربى يومياً، منذ أن كانت طفلة صغيرة. 24.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-24T08:47+0000

2022-08-24T08:47+0000

2022-08-24T08:47+0000

بريطانيا

منوعات

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103722/49/1037224945_0:0:2802:1577_1920x0_80_0_0_fd139ab92973e1b9098fc8f2ffa70a19.jpg

وحسب "أسوشيتد برس"، أكد دارين ماكغريدي، في فيديو، أن الملكة تفضل مربى الفراولة المصنوعة من الفاكهة التي تم قطفها من أراضي قلعة بالمورال في اسكتلندا.وأضاف: "الملكة كانت تحصل على قطع الخبز مع المربى في الحضانة عندما كانت فتاة صغيرة".وتابع: "منذ ذلك الحين كانت تتناولها مع الشاي بعد الظهر".وتُصنع هذه السندوتشات من الخبز مع القليل من الزبدة والمربى، ثم تقطع إلى دوائر بحجم عملة معدنية بريطانية قديمة.كما كشف ماكغريدي، الذي يقول إنه عمل طاهياً للملكة لمدة 11 عاماً، عن حل الملكة لمشكلة مألوفة لعشاق الكعك البريطاني، وهي "هل يوضع المربى أولاً أم الكريمة؟"، قائلا: "كانت الملكة تفضل المربى أولا وكانت المربى متبوعة بتلك الكريمة اللذيذة".بالإضافة إلى المربى، أوضح أن الملكة إليزابيث البالغة من العمر 96 عاماً عاشقة للفراولة الطازجة. وقال: "كانت الملكة تأكل الفراولة ثلاث أو أربع ليال في الأسبوع إذا كانت في موسمها".ولم يعلق القصر الملكي البريطاني على ما أدلى به ماكغريدي حول عادات الملكة إليزابيث الغذائية.

https://sputnikarabic.ae/20220625/تسريحة-شعر-جديدة-للملكة-إليزابيث-تثير-إعجاب-المتابعين-صورة-1064188584.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بريطانيا, منوعات, مجتمع