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https://sputnikarabic.ae/20220824/الطباخ-الخاص-السابق-للملكة-إليزابيث-تأكل-سندوتشات-مربى-كل-يوم-والتوت-يعني-الإقالة-1066788803.html
الطباخ الخاص السابق للملكة إليزابيث: تأكل "سندوتشات مربى" كل يوم والتوت يعني الإقالة
الطباخ الخاص السابق للملكة إليزابيث: تأكل "سندوتشات مربى" كل يوم والتوت يعني الإقالة
كشف الطباخ الخاص السابق لدى ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، أنها اعتادت على تناول شطائر الخبز مع المربى يومياً، منذ أن كانت طفلة صغيرة. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T08:47+0000
2022-08-24T08:47+0000
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وحسب "أسوشيتد برس"، أكد دارين ماكغريدي، في فيديو، أن الملكة تفضل مربى الفراولة المصنوعة من الفاكهة التي تم قطفها من أراضي قلعة بالمورال في اسكتلندا.وأضاف: "الملكة كانت تحصل على قطع الخبز مع المربى في الحضانة عندما كانت فتاة صغيرة".وتابع: "منذ ذلك الحين كانت تتناولها مع الشاي بعد الظهر".وتُصنع هذه السندوتشات من الخبز مع القليل من الزبدة والمربى، ثم تقطع إلى دوائر بحجم عملة معدنية بريطانية قديمة.كما كشف ماكغريدي، الذي يقول إنه عمل طاهياً للملكة لمدة 11 عاماً، عن حل الملكة لمشكلة مألوفة لعشاق الكعك البريطاني، وهي "هل يوضع المربى أولاً أم الكريمة؟"، قائلا: "كانت الملكة تفضل المربى أولا وكانت المربى متبوعة بتلك الكريمة اللذيذة".بالإضافة إلى المربى، أوضح أن الملكة إليزابيث البالغة من العمر 96 عاماً عاشقة للفراولة الطازجة. وقال: "كانت الملكة تأكل الفراولة ثلاث أو أربع ليال في الأسبوع إذا كانت في موسمها".ولم يعلق القصر الملكي البريطاني على ما أدلى به ماكغريدي حول عادات الملكة إليزابيث الغذائية.
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بريطانيا, منوعات, مجتمع
بريطانيا, منوعات, مجتمع

الطباخ الخاص السابق للملكة إليزابيث: تأكل "سندوتشات مربى" كل يوم والتوت يعني الإقالة

08:47 GMT 24.08.2022
© AFP 2022 / Heathcliff O'Malley/Pool ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / Heathcliff O'Malley/Pool
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كشف الطباخ الخاص السابق لدى ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، أنها اعتادت على تناول شطائر الخبز مع المربى يومياً، منذ أن كانت طفلة صغيرة.
وحسب "أسوشيتد برس"، أكد دارين ماكغريدي، في فيديو، أن الملكة تفضل مربى الفراولة المصنوعة من الفاكهة التي تم قطفها من أراضي قلعة بالمورال في اسكتلندا.
وأضاف: "الملكة كانت تحصل على قطع الخبز مع المربى في الحضانة عندما كانت فتاة صغيرة".
وتابع: "منذ ذلك الحين كانت تتناولها مع الشاي بعد الظهر".
وتُصنع هذه السندوتشات من الخبز مع القليل من الزبدة والمربى، ثم تقطع إلى دوائر بحجم عملة معدنية بريطانية قديمة.
الأمير لويس، الابن الأصغر للأمير ويليام، خلال مراسم تحية الجماهير من شرفة قصر باكنغهام أثناء احتفال الملكة إليزابيث الثانية باليوبيل البلاتيني لجلوسها على عرش بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
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كما كشف ماكغريدي، الذي يقول إنه عمل طاهياً للملكة لمدة 11 عاماً، عن حل الملكة لمشكلة مألوفة لعشاق الكعك البريطاني، وهي "هل يوضع المربى أولاً أم الكريمة؟"، قائلا: "كانت الملكة تفضل المربى أولا وكانت المربى متبوعة بتلك الكريمة اللذيذة".
بالإضافة إلى المربى، أوضح أن الملكة إليزابيث البالغة من العمر 96 عاماً عاشقة للفراولة الطازجة. وقال: "كانت الملكة تأكل الفراولة ثلاث أو أربع ليال في الأسبوع إذا كانت في موسمها".

لكن الويل لأي شخص يحاول أن يعطيها التوت في غير موسمه. وقال ماكغريدي مازحاً إن تقديم التوت على مائدة العشاء في يناير/كانون الثاني "يعني الإقالة".

ولم يعلق القصر الملكي البريطاني على ما أدلى به ماكغريدي حول عادات الملكة إليزابيث الغذائية.
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