https://sputnikarabic.ae/20220824/الفاتيكان-يختار-مكانا-لإقامة-البابا-فرنسيس-خلال-زيارته-لكازاخستان-1066797581.html
الفاتيكان يختار مكانا لإقامة البابا فرنسيس خلال زيارته لكازاخستان
الفاتيكان يختار مكانا لإقامة البابا فرنسيس خلال زيارته لكازاخستان
سيختار الفاتيكان مكانا لإقامة البابا فرنسيس في نور سلطان، خلال زيارة يقوم بها إلى كازاخستان في سبتمبر/أيلول. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T11:34+0000
2022-08-24T11:34+0000
2022-08-24T11:34+0000
كازاخستان
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وقال ناظم زانغازينوفا، الممثل الرسمي للمؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية، لـ"سبوتنيك"، إن القرار النهائي بشأن هذه المسألة سيتخذ من قبل الفاتيكان وقد قدمت كازاخستان عدة خيارات وليس من الممكن الآن الحديث عن مكان محدد لأسباب أمنية.وأفاد المكتب الصحفي للرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف في 1 أغسطس/آب، أن البابا فرنسيس سيصل إلى كازاخستان في زيارة رسمية في 13-15 سبتمبر. وتم التخطيط خلال الزيارة لعقد اجتماعات مع القيادة العليا للبلاد، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمر السابع لقادة الأديان العالمية والتقليدية.ومن المتوقع أن يكون الموضوع الرئيسي للمؤتمر السابع هو دور الزعماء الدينيين في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد الوباء، وأفادت الأنباء بأن أكثر من 100 مندوب من 51 دولة سيشاركون فى المنتدى.وكان قد عقدت في كازاخستان ستة مؤتمرات لزعماء الأديان العالمية والتقليدية، في الأعوام 2003 و 2006 و 2009 و 2012 و 2015 و 2018. وكان من المقرر عقد المؤتمر السابع سابقا في الفترة من 15 إلى 16 يونيو/حزيران 2021 ، ولكن تم تأجيله إلى موعد لاحق بسبب جائحة فيروس كورونا.
https://sputnikarabic.ae/20220614/البابا-فرنسيس-يأمل-في-لقاء-البطريرك-كيريل-في-كازاخستان---1063582725.html
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كازاخستان
الفاتيكان يختار مكانا لإقامة البابا فرنسيس خلال زيارته لكازاخستان
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سيختار الفاتيكان مكانا لإقامة البابا فرنسيس في نور سلطان، خلال زيارة يقوم بها إلى كازاخستان في سبتمبر/أيلول.
وقال ناظم زانغازينوفا، الممثل الرسمي للمؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية، لـ"سبوتنيك"، إن القرار النهائي بشأن هذه المسألة سيتخذ من قبل الفاتيكان وقد قدمت كازاخستان عدة خيارات وليس من الممكن الآن الحديث عن مكان محدد لأسباب أمنية.
وأوضح زانغازينوفا أنه بسبب زيارة البابا فرنسيس ووصول قادة روحيين بارزين آخرين إلى المؤتمر، من المتوقع وصول الضيوف والحجاج من مختلف مناطق كازاخستان والدول المجاورة، وسيتم استيعابهم في الفنادق الموجودة في العاصمة.
وأفاد المكتب الصحفي للرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف في 1 أغسطس/آب، أن البابا فرنسيس سيصل إلى كازاخستان في زيارة رسمية في 13-15 سبتمبر. وتم التخطيط خلال الزيارة لعقد اجتماعات مع القيادة العليا للبلاد، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمر السابع لقادة الأديان العالمية والتقليدية.
ومن المتوقع أن يكون الموضوع الرئيسي للمؤتمر السابع هو دور الزعماء الدينيين في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد الوباء، وأفادت الأنباء بأن أكثر من 100 مندوب من 51 دولة سيشاركون فى المنتدى.
وكان قد عقدت في كازاخستان ستة مؤتمرات لزعماء الأديان العالمية والتقليدية، في الأعوام 2003 و 2006 و 2009 و 2012 و 2015 و 2018. وكان من المقرر عقد المؤتمر السابع سابقا في الفترة من 15 إلى 16 يونيو/حزيران 2021 ، ولكن تم تأجيله إلى موعد لاحق بسبب جائحة فيروس كورونا.