https://sputnikarabic.ae/20220824/القضاء-السعودي-يعاقب-مقيما-سودانيا-بالسجن-10-أيام-أزعج-جيرانه-بكلب-1066812922.html
القضاء السعودي يعاقب مقيما سودانيا بالسجن 10 أيام... أزعج جيرانه بكلب
القضاء السعودي يعاقب مقيما سودانيا بالسجن 10 أيام... أزعج جيرانه بكلب
أصدر القضاء السعودي، حكما بسجن مقيم سوداني مدة 10 أيام، لاتهامه بإزعاج جيرانه بكلب. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T16:30+0000
2022-08-24T16:30+0000
2022-08-24T16:30+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وأفادت صحيفة "عكاظ" السعودية، بأن "المتهم عمد إلى تربية كلب داخل شقته وأزعج نباحه الجيران، ما دعاهم إلى الإبلاغ عنه، وصدر قرار نهائي من المحكمة الجزائية بسجنه 10 أيام وأخذ التعهد عليه وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم".وبدأت تفاصيل الواقعة بتقديم سيدتين شكوى ضد صاحب الكلب الذي يسكن في ذات البناية، وذكرتا في الدعوى أن المدعى عليه يربي كلبا في شقته، وتسبب في إيذاء السكان وتخويفهم.وأحالت النيابة الدعوى، بعد التحقيقات الأولية، إلى المحكمة الجزائية للفصل فيها، بحسب أقوال الجيران.وقررت المحكمة توقيع عقوبة تعزيرية على المتهم الذي أجاب المحكمة بمذكرة أفاد فيها بأن الشكاوى المقامة ضده لا أساس لها من الصحة، مدعيا أن مصدر الإزعاح في المبنى ليس كلبه الأليف بل بعض أطفال البناية الذين يزعجون حيوانه الأليف ويسببون له الذعر، ما يضطره إلى النباح بشكل متكرر.وطالب المتهم في مذكرته برد الدعوى وإخلاء سبيله لعدم مخالفته الآداب العامة.واستمعت المحكمة إلى أطراف النزاع وأصدرت حكمها بإدانة صاحب الكلب بمخالفة الآداب العامة، وقررت سجنه عشرة أيام يحسب منها ما أمضاه موقوفا على ذمة القضية، كما تضمن الحكم أخذ التعهد عليه بعدم تكرار ما بدر منه والبعد عن الأضرار بالآخرين وعدم تربية الكلاب في الشقق السكنية.
https://sputnikarabic.ae/20220614/كلب-يشعل-النار-في-منزل-بعد-إشعاله-موقد-الغاز-فيديو-1063586226.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية, أخبار السعودية اليوم
القضاء السعودي يعاقب مقيما سودانيا بالسجن 10 أيام... أزعج جيرانه بكلب
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أصدر القضاء السعودي، حكما بسجن مقيم سوداني مدة 10 أيام، لاتهامه بإزعاج جيرانه بكلب.
وأفادت صحيفة
"عكاظ" السعودية، بأن "المتهم عمد إلى تربية كلب داخل شقته وأزعج نباحه الجيران، ما دعاهم إلى الإبلاغ عنه، وصدر قرار نهائي من المحكمة الجزائية بسجنه 10 أيام وأخذ التعهد عليه وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم".
وبدأت تفاصيل الواقعة بتقديم سيدتين شكوى ضد صاحب الكلب الذي يسكن في ذات البناية، وذكرتا في الدعوى أن المدعى عليه يربي كلبا في شقته، وتسبب في إيذاء السكان وتخويفهم.
وأحالت النيابة الدعوى، بعد التحقيقات الأولية، إلى المحكمة الجزائية للفصل فيها، بحسب أقوال الجيران.
وقررت المحكمة توقيع عقوبة تعزيرية على المتهم الذي أجاب المحكمة بمذكرة أفاد فيها بأن الشكاوى المقامة ضده لا أساس لها من الصحة، مدعيا أن مصدر الإزعاح في المبنى ليس كلبه الأليف بل بعض أطفال البناية الذين يزعجون حيوانه الأليف ويسببون له الذعر، ما يضطره إلى النباح بشكل متكرر.
وطالب المتهم في مذكرته برد الدعوى وإخلاء سبيله لعدم مخالفته الآداب العامة.
واستمعت المحكمة إلى أطراف النزاع وأصدرت حكمها بإدانة صاحب الكلب بمخالفة الآداب العامة، وقررت سجنه عشرة أيام يحسب منها ما أمضاه موقوفا على ذمة القضية، كما تضمن الحكم أخذ التعهد عليه بعدم تكرار ما بدر منه والبعد عن الأضرار بالآخرين وعدم تربية الكلاب في الشقق السكنية.