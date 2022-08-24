https://sputnikarabic.ae/20220824/القضاء-العراقي-يلغي-قرار-تعليق-عمل-المحاكم-قمة-العلمين-تدعو-لتوحيد-المواقف-تجاه-التحديات-العربية-1066814591.html

القضاء العراقي يلغي قرار تعليق عمل المحاكم... قمة العلمين تدعو لتوحيد المواقف تجاه التحديات العربية

القضاء العراقي يلغي قرار تعليق عمل المحاكم... قمة العلمين تدعو لتوحيد المواقف تجاه التحديات العربية

استأنف القضاء العراقي أعماله بعد انسحاب المتظاهرين من أنصار "التيار الصدري" من أمام مقر مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية. 24.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-24T16:54+0000

2022-08-24T16:54+0000

2022-08-24T16:54+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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القضاء الأعلى بالعراق يعلن الغاء قرار تعليق عمل المحاكم.. اللقاء الرباعي بالعلمين يدعو لتوحيد المواقف تجاه التحديات العربية عالم سبوتنيك: القضاء الأعلى بالعراق يعلن الغاء قرار تعليق عمل المحاكم.. اللقاء الرباعي بالعلمين يدعو لتوحيد المواقف تجاه التحديات العربية

القضاء الأعلى في العراق يعلن إلغاء قرار تعليق عمل المحاكم بعد انسحاب المتظاهرينأدى إعلان "التيار الصدري" عن اعتصام مفتوح أمام مجلس القضاء الأعلى، إلى إعلان المجلس تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية قبل أن يقرر لاحقاً استئنافها.وأعلن المجلس أن محكمة تحقيق الكرخ أصدرت مذكرة قبض بحق القيادي في التيار الصدري صباح الساعدي بتهمة "تهديد القضاء"، وأخرى بحق القيادي في التيار غايب العميري بتهمة "التحريض على قتل القضاة" ومنعه من السفر.وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا مجلس القضاء في وقت سابق هذا الشهر إلى حل البرلمان، لكن المجلس أعلن أنه "لا يملك صلاحية لذلك".وبعد أن نصب معتصمو التيار الصدري بالمنطقة الخضراء سرادقاً أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى الثلاثاء، قال قيادي مقرب من الصدر إنه ينصح المتظاهرين بالانسحاب من أمام مجلس القضاء .في حديثه لعالم سبوتنيك قال المحلل السياسي العراقي أثير الشرع إنه لا يعتقد بوقوع صدام خلال الاعتصام والتظاهرات يوم الثلاثاء أمام مجلس القضاء العراقي لذا كان قرار المجلس بتعليق كل نشاطات القضاء في البداية ، ثم عاد المجلس وبعد انسحاب المعتصمين لاستئناف النشاط القضائي ما يدل على حنكة القضاء العراقي وعدم امتثاله لأي قوة مهما كانت، كذلك تدخلت قوى خارجية وجهات في الوقت المناسب ولا ترغب بوجود تظاهرات واعتصامات أمام السلطة القضائية كما حدث أمام السلطة التشريعية وهو الموقف المستمر حتى الآن.اللقاء الرباعي بالعلمين يدعو لتوحيد المواقف تجاه التحديات العربيةدعا قادة كل من مصر والأردن والبحرين والإمارات، خلال لقاء رباعي استضافته مدينة العلمين بالساحل الشمالي في مصر، لتوحيد المواقف تجاه التحديات التي تواجه الدول العربية، إضافة لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وملك الأردن عبد الله الثاني وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الرئاسة بمدينة العلمين الجديدة عدداً من القضايا الإقليمية والدولية.وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن قادة الدول الأربعة جددوا "دعمهم للجهود والمساعي التي تهدف لترسيخ الأمن والسلام والاستقرار والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة، والذي يرتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة في التقدم والبناء والتنمية".في حديثه لعالم سبوتنيك قال أحمد العناني عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية إن مصر تسعى لتوحيد الجهود العربية نحو المزيد من الاستقرار في مواجهة كثير من التحديات التي يمر بها الإقليم بشكل عام في ظل ما يحدث مثلا في العراق من عدم استقرار سياسي وكذلك الملف السوري التركي والاضطراب في الداخل الليبي والأزمة اليمنية والحرب الأخيرة عى قطاع غزة..البعثة الأممية إلى ليبيا تعرب عن قلقها إزاء التحشيد المستمر للقوات من جانب أطراف النزاعأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن بالغ قلقها إزاء "التحشيد المستمر للقوات بين أطراف النزاع في ليبيا، والتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية مزاعم الشرعية فيها".وقالت البعثة، في بيان إنّ "الانسداد السياسي الحالي وجميع أوجه الأزمة التي تحيط بليبيا لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة"، معقبةً بأنّ "حلّ هذه القضايا لا يأتي إلا من خلال ممارسة الشعب الليبي لحقه في اختيار قادته، وتجديد شرعية مؤسسات الدولة عبر انتخابات ديمقراطية".وكان رئيس الحكومة الليبية، المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا قد جدّد رغبته في "دخول العاصمة، بصورة سلمية، من أجل عدم إراقة الدماء"، مشيراً إلى أنّه "مستعدّ لاستخدام قوة السلاح إذا لجأت القوات المساندة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الى ذلك .وأضاف الأطرش أن الأشهر الثلاثة التي تم تجديد الثقة خلالها في البعثة الأممية عبارة عن حل وسط لكنها بالتأكيد غير كافية لأن عملها يحتاج إلى ترتيبات كثيرة واتصالات بين هذا وذاك وتحتاج البعثة فترة للتكيف مع الأوضاع المتقلبة لا تقل عن ستة أشهر، حيث إن الظرف ممتليء بالتحديات الداخلية والإقليمية والدولية ما يتطلب النظر بتمعن في مسألة اختيار المبعوث أو مدة العمل ..

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