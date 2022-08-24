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المحكمة الدستورية في تايلاند تعلق مهام رئيس الوزراء
المحكمة الدستورية في تايلاند تعلق مهام رئيس الوزراء
قررت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم الأربعاء، تعليق مهام رئيس الوزراء برايوت شان-أو-شا، حيث تنظر المحكمة حاليا في قضية قد تنتهي بإقالته كرئيس للوزراء. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T11:17+0000
2022-08-24T11:17+0000
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وقالت "أسوشيتد برس" إن قرار الإقالة المحتمل قد يأتي قبل شهور من موعد الانتخابات العامة، حيث وافقت المحكمة على النظر في القضية التي رفعتها أحزاب المعارضة.وقالت الأحزاب إن رئيس الوزراء برايوت الذي تولى السلطة في أعقاب انقلاب عام 2014 وصل إلى الحد الأقصى لولايته البالغة ثماني سنوات، ما دفع خمسة قضاة إلى التصويت بالموافقة مقابل أربعة على تعليق مهام برايوت إلى حين اتخاذ قرار بشأن القضية.وأصدرت المحكمة الدستورية التايوانية بيانا قالت فيه إنها "نظرت في الالتماس والوثائق المرفقة بالقضية ورأت أن الوقائع التي بني عليها الطلب تشير إلى مبررات معقولة".يذكر أن برايوت كان قد نجا في يوليو/ تموز الماضي من محاولة أعدتها المعارضة للإطاحة بحكومته بعد فشل المعارضة في جمع الأصوات اللازمة خلال من تصويت لحجب الثقة في البرلمان.وفاز برايوت بالتصويت في مجلس النواب بعد حصوله على 256 صوتا مؤيدا مقابل 206 أصوات معارضة مع امتناع تسعة أعضاء عن التصويت، حسبما أظهر البث المباشر للجلسة البرلمانية.وجاء التصويت بعد أربعة أيام من نقاش انتقادي بث على الهواء مباشرة هذا الأسبوع وكان أحدث محاولة من المعارضة للإطاحة بحكومة برايوت.
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المحكمة الدستورية في تايلاند تعلق مهام رئيس الوزراء

11:17 GMT 24.08.2022
© AP Photoرئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا
رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AP Photo
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قررت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم الأربعاء، تعليق مهام رئيس الوزراء برايوت شان-أو-شا، حيث تنظر المحكمة حاليا في قضية قد تنتهي بإقالته كرئيس للوزراء.
وقالت "أسوشيتد برس" إن قرار الإقالة المحتمل قد يأتي قبل شهور من موعد الانتخابات العامة، حيث وافقت المحكمة على النظر في القضية التي رفعتها أحزاب المعارضة.
وقالت الأحزاب إن رئيس الوزراء برايوت الذي تولى السلطة في أعقاب انقلاب عام 2014 وصل إلى الحد الأقصى لولايته البالغة ثماني سنوات، ما دفع خمسة قضاة إلى التصويت بالموافقة مقابل أربعة على تعليق مهام برايوت إلى حين اتخاذ قرار بشأن القضية.
وأصدرت المحكمة الدستورية التايوانية بيانا قالت فيه إنها "نظرت في الالتماس والوثائق المرفقة بالقضية ورأت أن الوقائع التي بني عليها الطلب تشير إلى مبررات معقولة".
يذكر أن برايوت كان قد نجا في يوليو/ تموز الماضي من محاولة أعدتها المعارضة للإطاحة بحكومته بعد فشل المعارضة في جمع الأصوات اللازمة خلال من تصويت لحجب الثقة في البرلمان.
وفاز برايوت بالتصويت في مجلس النواب بعد حصوله على 256 صوتا مؤيدا مقابل 206 أصوات معارضة مع امتناع تسعة أعضاء عن التصويت، حسبما أظهر البث المباشر للجلسة البرلمانية.
وجاء التصويت بعد أربعة أيام من نقاش انتقادي بث على الهواء مباشرة هذا الأسبوع وكان أحدث محاولة من المعارضة للإطاحة بحكومة برايوت.
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