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https://sputnikarabic.ae/20220824/النسخة-الأصلية-لكأس-العالم-لكرة-القدم-2022-تصل-إلى-كوريا-الجنوبية-1066789093.html
النسخة الأصلية لكأس العالم لكرة القدم 2022 تصل إلى كوريا الجنوبية
النسخة الأصلية لكأس العالم لكرة القدم 2022 تصل إلى كوريا الجنوبية
وصلت النسخة الأصلية من كأس العالم لكرة القدم 2022 إلى كوريا الجنوبية في إطار الجولة العالمية للكأس الأصلية لبطولة كأس العالم. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T09:00+0000
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كوريا الجنوبية
كأس العالم للأندية
رياضة
مجتمع
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بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، وصلت النسخة الأصلية مع نجم كرة القدم البرازيلية السابق ريفالدو فيتور بوربا فيريرا، وسط استقبال المدرب الكوري الجنوبي السابق تشا بوم-غون ونجم كرة القدم الكورية السابق بارك جي-سونغ.وتنظم منافسات مونديال قطر 2022 المرتقب في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول، وسيكون الأول من نوعه الذي يقام في العالم العربي، والثاني في آسيا بعد بطولة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.
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كوريا الجنوبية, كأس العالم للأندية, رياضة, مجتمع
كوريا الجنوبية, كأس العالم للأندية, رياضة, مجتمع

النسخة الأصلية لكأس العالم لكرة القدم 2022 تصل إلى كوريا الجنوبية

09:00 GMT 24.08.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacyكأس العالم بكرة القدم
كأس العالم بكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
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وصلت النسخة الأصلية من كأس العالم لكرة القدم 2022 إلى كوريا الجنوبية في إطار الجولة العالمية للكأس الأصلية لبطولة كأس العالم.
بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، وصلت النسخة الأصلية مع نجم كرة القدم البرازيلية السابق ريفالدو فيتور بوربا فيريرا، وسط استقبال المدرب الكوري الجنوبي السابق تشا بوم-غون ونجم كرة القدم الكورية السابق بارك جي-سونغ.
وتنظم منافسات مونديال قطر 2022 المرتقب في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول، وسيكون الأول من نوعه الذي يقام في العالم العربي، والثاني في آسيا بعد بطولة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.
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