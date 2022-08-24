https://sputnikarabic.ae/20220824/بأمر-من-بايدن-الجيش-الأمريكي-يشن-غارات-جوية-على-مواقع-في-سوريا-1066798820.html
بأمر من بايدن... الجيش الأمريكي يشن غارات جوية على مواقع في سوريا
بأمر من بايدن... الجيش الأمريكي يشن غارات جوية على مواقع في سوريا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، أن الجيش الأمريكي شن غارات جوية، يوم الثلاثاء، استهدفت "مجموعات مدعومة من إيران" في دير الزور شرقي سوريا. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T11:33+0000
2022-08-24T11:33+0000
2022-08-24T12:01+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الحرس الثوري الإيراني
أخبار سوريا اليوم
إيران
الجيش الأمريكي
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وحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية، فإن الضربات استهدفت "مرافق البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني".وأضاف البيان أنه "بتوجيه من الرئيس جو بايدن، شنت القوات الأمريكية غارات جوية دقيقة في دير الزور في سوريا".وأوضح أن "هذه الضربات الدقيقة تهدف إلى الدفاع عن القوات الأمريكية وحمايتها من هجمات مثل تلك التي وقعت في 15 أغسطس/ آب ضد الأفراد الأمريكيين من قبل الجماعات المدعومة من إيران".ووصفت القيادة المركزية الضربة بأنها "إجراء متناسب ومدروس يهدف إلى الحد من مخاطر التصعيد وتقليل مخاطر وقوع إصابات".ولم يذكر البيان بشأن الضربة الأمريكية ما إذا كانت هناك خسائر بشرية ولا ما إذا كانت نفذتها طائرات مأهولة أم مسيرة.ولم يصدر بعد أي رد فعل سواء من جانب الحكومة السورية، حتى لحظة نشر هذا الخبر.وقال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان، اليوم الأربعاء، إن "العدوان الجديد للجيش الأمريكي على الشعب السوري اليوم، عمل إرهابي ضد القوات المحلية الشعبية والمقاتلين ضد الاحتلال، وهي قوات لا ترتبط بإيران".وأضاف أن "الاعتداء الأمريكي اليوم على البنية التحتية السورية والشعب السوري خرق لسيادة واستقلال ووحدة أراضي هذا البلد وندينه بشدة".
https://sputnikarabic.ae/20220821/-الجيش-الأمريكي-يصادر-المنازل-المطلة-على-قاعدته-بحقل-العمر-النفطي-شرقي-سوريا-1066695689.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار سوريا اليوم, إيران, الجيش الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار سوريا اليوم, إيران, الجيش الأمريكي
بأمر من بايدن... الجيش الأمريكي يشن غارات جوية على مواقع في سوريا
11:33 GMT 24.08.2022 (تم التحديث: 12:01 GMT 24.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، أن الجيش الأمريكي شن غارات جوية، يوم الثلاثاء، استهدفت "مجموعات مدعومة من إيران" في دير الزور شرقي سوريا.
وحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية، فإن الضربات استهدفت "مرافق البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني
".
وأضاف البيان أنه "بتوجيه من الرئيس جو بايدن
، شنت القوات الأمريكية غارات جوية دقيقة في دير الزور في سوريا".
وأوضح أن "هذه الضربات الدقيقة تهدف إلى الدفاع عن القوات الأمريكية وحمايتها من هجمات مثل تلك التي وقعت في 15 أغسطس/ آب ضد الأفراد الأمريكيين من قبل الجماعات المدعومة من إيران".
ووصفت القيادة المركزية الضربة بأنها "إجراء متناسب ومدروس يهدف إلى الحد من مخاطر التصعيد وتقليل مخاطر وقوع إصابات".
ولم يذكر البيان بشأن الضربة الأمريكية ما إذا كانت هناك خسائر بشرية ولا ما إذا كانت نفذتها طائرات مأهولة أم مسيرة.
ولم يصدر بعد أي رد فعل سواء من جانب الحكومة السورية، حتى لحظة نشر هذا الخبر.
فيما اعتبرت الخارجية الإيرانية، القصف الأمريكي الذي استهدف مدينة دير الزور السورية "عملا إرهابيا"، نافية أي ارتباط بالقوات التي قصفتها واشنطن بإيران.
وقال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان، اليوم الأربعاء، إن "العدوان الجديد للجيش الأمريكي
على الشعب السوري اليوم، عمل إرهابي ضد القوات المحلية الشعبية والمقاتلين ضد الاحتلال، وهي قوات لا ترتبط بإيران".
وأضاف أن "الاعتداء الأمريكي اليوم على البنية التحتية السورية والشعب السوري خرق لسيادة واستقلال ووحدة أراضي هذا البلد وندينه بشدة".