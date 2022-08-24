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بارزاني: إقليم كردستان مستعد لتوسيع التعاون الاقتصادي مع إيران
بارزاني: إقليم كردستان مستعد لتوسيع التعاون الاقتصادي مع إيران
قال رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، "إننا على استعداد تام لتوسيع التعاون الاقتصادي ومكافحة المخدرات مع الجمهورية الإسلامية... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T13:58+0000
2022-08-24T13:58+0000
إيران
أخبار إيران
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وأكد بارزاني، في لقاء مع محافظ آذربايجان الغربية محمد صادق معتمديان، على "توسيع العلاقات بين الإقليم وطهران وخاصة أذربايجان الغربية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وصرح بأن "إقليم كردستان مستعد لاستقبال زوار الأربعين والتعاون مع آذربايجان الغربية في مختلف الأصعدة".من جانبه قال معتمديان "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحاول إدارة الوقت والتكاليف في التجارة مع الدول المجاورة من خلال إزالة العوائق أمام تنمية التجارة الحدودية".وأوضح أنه "بالنظر إلى سياسات إيران والقواسم المشتركة بين الجانبين، بذلنا جهودا كبيرة في الأشهر الأخيرة لتطوير العلاقات مع إقليم كردستان العراق"، متابعا "حققنا إنجازات قيمة في مختلف الأصعدة بعد إبرام مذكرة تفاهم مع أربيل، ونأمل أن يستمر هذا التعاون".وأشار معتمديان إلى "تحسين البنية التحتية على الحدود المشتركة مع الجيران وخاصة العراق".
https://sputnikarabic.ae/20220317/كردستان-إيران-قصفت-مقر-مستثمر-بارز-بصواريخ-ذكية-لا-تستخدم-إلا-في-الحرب-1060040722.html
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إيران, أخبار إيران

بارزاني: إقليم كردستان مستعد لتوسيع التعاون الاقتصادي مع إيران

13:58 GMT 24.08.2022
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مسرور بارزاني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© Sputnik . Виталий Белоусов
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قال رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، "إننا على استعداد تام لتوسيع التعاون الاقتصادي ومكافحة المخدرات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأكد بارزاني، في لقاء مع محافظ آذربايجان الغربية محمد صادق معتمديان، على "توسيع العلاقات بين الإقليم وطهران وخاصة أذربايجان الغربية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وصرح بأن "إقليم كردستان مستعد لاستقبال زوار الأربعين والتعاون مع آذربايجان الغربية في مختلف الأصعدة".
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من جانبه قال معتمديان "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحاول إدارة الوقت والتكاليف في التجارة مع الدول المجاورة من خلال إزالة العوائق أمام تنمية التجارة الحدودية".
وأوضح أنه "بالنظر إلى سياسات إيران والقواسم المشتركة بين الجانبين، بذلنا جهودا كبيرة في الأشهر الأخيرة لتطوير العلاقات مع إقليم كردستان العراق"، متابعا "حققنا إنجازات قيمة في مختلف الأصعدة بعد إبرام مذكرة تفاهم مع أربيل، ونأمل أن يستمر هذا التعاون".
وأشار معتمديان إلى "تحسين البنية التحتية على الحدود المشتركة مع الجيران وخاصة العراق".
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