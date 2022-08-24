https://sputnikarabic.ae/20220824/بارزاني-إقليم-كردستان-مستعد-لتوسيع-التعاون-الاقتصادي-مع-إيران-1066805304.html

بارزاني: إقليم كردستان مستعد لتوسيع التعاون الاقتصادي مع إيران

بارزاني: إقليم كردستان مستعد لتوسيع التعاون الاقتصادي مع إيران

قال رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، "إننا على استعداد تام لتوسيع التعاون الاقتصادي ومكافحة المخدرات مع الجمهورية الإسلامية... 24.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-24T13:58+0000

2022-08-24T13:58+0000

2022-08-24T13:58+0000

إيران

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104460/42/1044604205_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_435227bc65225c4ce6b039ea9489c96d.jpg

وأكد بارزاني، في لقاء مع محافظ آذربايجان الغربية محمد صادق معتمديان، على "توسيع العلاقات بين الإقليم وطهران وخاصة أذربايجان الغربية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وصرح بأن "إقليم كردستان مستعد لاستقبال زوار الأربعين والتعاون مع آذربايجان الغربية في مختلف الأصعدة".من جانبه قال معتمديان "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحاول إدارة الوقت والتكاليف في التجارة مع الدول المجاورة من خلال إزالة العوائق أمام تنمية التجارة الحدودية".وأوضح أنه "بالنظر إلى سياسات إيران والقواسم المشتركة بين الجانبين، بذلنا جهودا كبيرة في الأشهر الأخيرة لتطوير العلاقات مع إقليم كردستان العراق"، متابعا "حققنا إنجازات قيمة في مختلف الأصعدة بعد إبرام مذكرة تفاهم مع أربيل، ونأمل أن يستمر هذا التعاون".وأشار معتمديان إلى "تحسين البنية التحتية على الحدود المشتركة مع الجيران وخاصة العراق".

https://sputnikarabic.ae/20220317/كردستان-إيران-قصفت-مقر-مستثمر-بارز-بصواريخ-ذكية-لا-تستخدم-إلا-في-الحرب-1060040722.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران