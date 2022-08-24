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https://sputnikarabic.ae/20220824/باكستان-مقتل-800-شخص-بسبب-الفيضانات-الكارثية-1066797371.html
باكستان: مقتل 800 شخص بسبب "الفيضانات الكارثية"
باكستان: مقتل 800 شخص بسبب "الفيضانات الكارثية"
قالت وزيرة التغير المناخي الباكستانية، اليوم الأربعاء، إن الأمطار الموسمية القياسية تسببت في "كارثة ذات نطاق ملحمي"، حيث تسببت في فيضانات أودت بحياة أكثر من... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T11:30+0000
2022-08-24T11:30+0000
العالم
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تعتبر الرياح الموسمية السنوية ضرورية لري المحاصيل وتجديد البحيرات والسدود عبر شبه القارة الهندية، ولكنها تجلب أيضا كل عام موجة من الدمار، بحسب "فرانس برس".استمرت الأمطار الغزيرة في اجتياح معظم أنحاء باكستان يوم الأربعاء، حيث أبلغت السلطات عن أكثر من 12 حالة وفاة - من بينهم تسعة أطفال - في الساعات الأربع والعشرين الماضية.وقالت امرأة تدعى خنزادي لوكالة "فرانس برس" في جعفر آباد التي ضُربت بشدة في إقليم بلوشستان: "السماء تمطر منذ شهر. لم يبق شيء".وتابعت السيدة: "لم يكن لدينا سوى ماعز واحد غرق في الفيضان، والآن ليس لدينا شيء ونحن مستلقين على طول الطريق ونواجه الجوع".وقالت الوزيرة شيري رحمن إن السلطات ستوجه نداء للحصول على مساعدة دولية بمجرد اكتمال التقييم، مضيفة: "نظرا لحجم الكارثة، فلا قدرة للمقاطعات، أو حتى إسلام أباد، على مواجهة هذا الحجم من الكارثة المناخية بمفردها".وتابعت: "الأرواح في خطر، والآلاف بلا مأوى، ومن المهم أن يحشد الشركاء الدوليون المساعدة". تحتل باكستان المرتبة الثامنة في قائمة البلدان التي تعتبر الأكثر عرضة للطقس القاسي الناجم عن تغير المناخ.
https://sputnikarabic.ae/20220817/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الفيضانات-في-السودان-إلى-77-قتيلا-وإصابة-30-آخرين-1066521427.html
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العالم

باكستان: مقتل 800 شخص بسبب "الفيضانات الكارثية"

11:30 GMT 24.08.2022
© AP Photo / Ashwini Bhatiaيحاول الناس استعادة سيارة تضررت خلال الفيضانات المفاجئة بعد هطول أمطار موسمية غزيرة في بهاغسوناغ، وهي بلدة سياحية شهيرة في هيماشال براديش، الهند، 12 يوليو 2021
يحاول الناس استعادة سيارة تضررت خلال الفيضانات المفاجئة بعد هطول أمطار موسمية غزيرة في بهاغسوناغ، وهي بلدة سياحية شهيرة في هيماشال براديش، الهند، 12 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Ashwini Bhatia
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قالت وزيرة التغير المناخي الباكستانية، اليوم الأربعاء، إن الأمطار الموسمية القياسية تسببت في "كارثة ذات نطاق ملحمي"، حيث تسببت في فيضانات أودت بحياة أكثر من 800 شخص منذ يونيو/ حزيران.
تعتبر الرياح الموسمية السنوية ضرورية لري المحاصيل وتجديد البحيرات والسدود عبر شبه القارة الهندية، ولكنها تجلب أيضا كل عام موجة من الدمار، بحسب "فرانس برس".
استمرت الأمطار الغزيرة في اجتياح معظم أنحاء باكستان يوم الأربعاء، حيث أبلغت السلطات عن أكثر من 12 حالة وفاة - من بينهم تسعة أطفال - في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت امرأة تدعى خنزادي لوكالة "فرانس برس" في جعفر آباد التي ضُربت بشدة في إقليم بلوشستان: "السماء تمطر منذ شهر. لم يبق شيء".
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وتابعت السيدة: "لم يكن لدينا سوى ماعز واحد غرق في الفيضان، والآن ليس لدينا شيء ونحن مستلقين على طول الطريق ونواجه الجوع".
وقالت الوزيرة شيري رحمن إن السلطات ستوجه نداء للحصول على مساعدة دولية بمجرد اكتمال التقييم، مضيفة: "نظرا لحجم الكارثة، فلا قدرة للمقاطعات، أو حتى إسلام أباد، على مواجهة هذا الحجم من الكارثة المناخية بمفردها".
وتابعت: "الأرواح في خطر، والآلاف بلا مأوى، ومن المهم أن يحشد الشركاء الدوليون المساعدة". تحتل باكستان المرتبة الثامنة في قائمة البلدان التي تعتبر الأكثر عرضة للطقس القاسي الناجم عن تغير المناخ.
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