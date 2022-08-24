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https://sputnikarabic.ae/20220824/بايدن-يعلن-تقديم-أكبر-حزمة-مساعدات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-بقيمة-28-مليار-دولار-1066798333.html
بايدن يعلن تقديم أكبر حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 2.98 مليار دولار
بايدن يعلن تقديم أكبر حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 2.98 مليار دولار
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم أكبر حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 2.98 مليار دولار. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T11:44+0000
2022-08-24T11:57+0000
العالم
جو بايدن
مساعدات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم شعب أوكرانيا وهو يواصل نضاله للدفاع عن سيادته".وأضاف البيان: "أنا فخور بالإعلان عن أكبر شريحة من مساعداتنا الأمنية حتى الآن، كجزء من هذا الالتزام، حيث سيتم توفير أسلحة ومعدات بقيمة نحو 2.98 مليار دولار".ولفت البيان إلى أن الحزمة الجديدة ستوفر لأوكرانيا أنظمة دفاع جوي وأنظمة مدفعية، وذخائر، وأنظمة مضادة للطائرات دون طيار، ورادارات.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق، أن القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خلال رئاسة بايدن تجاوزت 10 مليارات دولار.وقال بلينكن، نقلا عن بيان الوزارة: "مع مراعاة حزمة المساعدات الحالية، بلغت القيمة الإجمالية للدعم العسكري لأوكرانيا منذ بداية عمل هذه الإدارة نحو 10.6 مليار دولار".كانت تقارير جديدة كشفت أن أكبر 6 دول أوروبية لم تقدم التزامات عسكرية جديدة تجاه أوكرانيا خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.ونقلت مجلة "بوليتيكو" عن معهد "كييل" الاقتصادي العالمي، أنه طوال شهر يوليو بأكمله، لم تعرض أكبر ست دول في أوروبا على أوكرانيا أي التزامات عسكرية ثنائية جديدة، وهو الشهر الأول الذي يشهد ذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/ شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220819/بلينكن-المساعدات-الأمريكية-لأوكرانيا-خلال-رئاسة-بايدن-تجاوزت-10-مليارات-دولار-1066641145.html
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العالم, جو بايدن, مساعدات عسكرية, أخبار أوكرانيا
العالم, جو بايدن, مساعدات عسكرية, أخبار أوكرانيا

بايدن يعلن تقديم أكبر حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 2.98 مليار دولار

11:44 GMT 24.08.2022 (تم التحديث: 11:57 GMT 24.08.2022)
© AFP 2022 / POOLالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / POOL
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم أكبر حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 2.98 مليار دولار.
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم شعب أوكرانيا وهو يواصل نضاله للدفاع عن سيادته".
وأضاف البيان: "أنا فخور بالإعلان عن أكبر شريحة من مساعداتنا الأمنية حتى الآن، كجزء من هذا الالتزام، حيث سيتم توفير أسلحة ومعدات بقيمة نحو 2.98 مليار دولار".
ولفت البيان إلى أن الحزمة الجديدة ستوفر لأوكرانيا أنظمة دفاع جوي وأنظمة مدفعية، وذخائر، وأنظمة مضادة للطائرات دون طيار، ورادارات.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بلينكن: المساعدات الأمريكية لأوكرانيا خلال رئاسة بايدن تجاوزت 10 مليارات دولار
19 أغسطس, 21:17 GMT
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق، أن القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خلال رئاسة بايدن تجاوزت 10 مليارات دولار.
وقال بلينكن، نقلا عن بيان الوزارة: "مع مراعاة حزمة المساعدات الحالية، بلغت القيمة الإجمالية للدعم العسكري لأوكرانيا منذ بداية عمل هذه الإدارة نحو 10.6 مليار دولار".
كانت تقارير جديدة كشفت أن أكبر 6 دول أوروبية لم تقدم التزامات عسكرية جديدة تجاه أوكرانيا خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.
ونقلت مجلة "بوليتيكو" عن معهد "كييل" الاقتصادي العالمي، أنه طوال شهر يوليو بأكمله، لم تعرض أكبر ست دول في أوروبا على أوكرانيا أي التزامات عسكرية ثنائية جديدة، وهو الشهر الأول الذي يشهد ذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/ شباط الماضي.
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