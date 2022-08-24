https://sputnikarabic.ae/20220824/بعدما-وعدها-بفعل-شيء-أب-يلبي-طلبا-صادما-لابنته-الوحيدة-1066807819.html
بعدما وعدها بتحقيق كل أمنياتها... أب يلبي طلبا غريبا لابنته الوحيدة
بعدما وعدها بتحقيق كل أمنياتها... أب يلبي طلبا غريبا لابنته الوحيدة
خرج أب بريطاني إلى الشارع وهو يرتدي فستانا، وذلك تلبية لرغبة ابنته التي وعدها بتلبية كافة طلباتها. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T14:59+0000
2022-08-24T14:59+0000
2022-08-24T15:09+0000
منوعات
وعد
بريطانيا
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أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، بأن الأب ديفيد إيتوك 45 عاما، من مدينة ويجان، بمقاطعة مانشستر البريطانية، ظهر بفستان خاص بزي أميرات ديزي، وتجول به مع طفلته، بناء على طلبها، داعيا الجيران لمشاهدته.وأوضح الأب أنه طلب من الجيران أن يجهزوا كاميراتهم لتصويره وهو يرتدي الفستان؛ لأنه كان يعرف أنهم لن يصدقوا ما سيشاهدونه، لافتا إلى أن رأيهم لا يهمه.يذكر أن دفيد كان يعاني من مشكلة في الإنجاب، حيث خضعت زوجته وتدعى جو، على مدار 11 عاما من زواجهما، لنحو 10 عمليات للتلقيح الاصطناعي.ونجح الزوجان أخيرا في إنجاب طفلتهما الوحيدة أندي، في العملية العاشرة، وولدت قبل موعدها بنحو 3 أسابيع وكان الحبل السري ملتفا حول رقبتها.ونشر الأب في صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المشاهد المصورة، حيث كتب قائلا: "تذكرني طفلتي دائما، بأنني وعدتها بفعل كل ما تطلبه، إنها مدللة ولكنها ليست مزعجة، وأعتز بكل لحظة معها، وآمل أن تتذكر ذلك في المستقبل".
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منوعات, وعد, بريطانيا
بعدما وعدها بتحقيق كل أمنياتها... أب يلبي طلبا غريبا لابنته الوحيدة
14:59 GMT 24.08.2022 (تم التحديث: 15:09 GMT 24.08.2022) تابعنا عبر
خرج أب بريطاني إلى الشارع وهو يرتدي فستانا، وذلك تلبية لرغبة ابنته التي وعدها بتلبية كافة طلباتها.
أفادت صحيفة
"ميرور" البريطانية، بأن الأب ديفيد إيتوك 45 عاما، من مدينة ويجان، بمقاطعة مانشستر البريطانية، ظهر بفستان خاص بزي أميرات ديزي، وتجول به مع طفلته، بناء على طلبها، داعيا الجيران لمشاهدته.
وأوضح الأب أنه طلب من الجيران أن يجهزوا كاميراتهم لتصويره وهو يرتدي الفستان؛ لأنه كان يعرف أنهم لن يصدقوا ما سيشاهدونه، لافتا إلى أن رأيهم لا يهمه.
وأكد ديفيد أهمية أن يكون أفضل أب على الإطلاق، مضيفا: "كنت وزوجتي نعتقد أننا لن ننجب مطلقًا، وكنا نفكر في التبني، حيث ضاعف هذا الشعور، من عاطفتنا تجاه طفلتنا أندي 1000 مرة، مع قدومها".
يذكر أن دفيد كان يعاني من مشكلة في الإنجاب، حيث خضعت زوجته وتدعى جو، على مدار 11 عاما من زواجهما، لنحو 10 عمليات للتلقيح الاصطناعي.
ونجح الزوجان أخيرا في إنجاب طفلتهما الوحيدة أندي، في العملية العاشرة، وولدت قبل موعدها بنحو 3 أسابيع وكان الحبل السري ملتفا حول رقبتها.
ونشر الأب في صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المشاهد المصورة، حيث كتب قائلا: "تذكرني طفلتي دائما، بأنني وعدتها بفعل كل ما تطلبه، إنها مدللة ولكنها ليست مزعجة، وأعتز بكل لحظة معها، وآمل أن تتذكر ذلك في المستقبل".