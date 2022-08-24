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https://sputnikarabic.ae/20220824/بعد-إسقاط-طائرة-معادية-معلومات-عن-القوات-الجوية-الإثيوبية-1066812555.html
بعد إسقاط طائرة معادية... معلومات عن القوات الجوية الإثيوبية
بعد إسقاط طائرة معادية... معلومات عن القوات الجوية الإثيوبية
تمتلك إثيوبيا جيشا يصنف في المرتبة رقم 65 عالميا، بينما تصنف قواتها الجوية في المرتبة رقم 69 بين أضخم 142 قوة جوية في العالم. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T16:27+0000
2022-08-24T16:27+0000
رصد عسكري
أخبار إثيوبيا
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تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022 إلى أن القوات الجوية الإثيوبية تضم 90 طائرة حربية من طرازات متنوعة وتأتي في المرتبة رقم 6 بين أضخم القوات الجوية في أفريقيا.وأورد الموقع تفصيل أنواع الطائرات الحربية التي تضمها القوات الجوية الإثيوبية:ما هي قدرات الجيش الإثيوبي؟يضم الجيش الإثيوبي 150 ألف جندي جميعهم قوات عاملة، وتتكون قواته البرية من 340 دبابة و110 مدرعة.كما يمتلك الجيش الإثيوبي أسلحة أخرى تضم 67 مدفع ذاتي الحركة و470 مدفع ميداني و183 راجمة صواريخ.ما هي قصة الطائرة التي تم إسقاطها؟أعلنت إثيوبيا أن قواتها الجوية أسقطت طائرة معادية كانت تقل أسلحة، مشيرة إلى أن العملية تم تنفيذها بعدما انتهكت الطائرة الأجواء الإثيوبية عبر السودان.
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رصد عسكري, أخبار إثيوبيا
رصد عسكري, أخبار إثيوبيا

بعد إسقاط طائرة معادية... معلومات عن القوات الجوية الإثيوبية

16:27 GMT 24.08.2022
© AFP 2022 / JOSE CENDONمروحية إثيوبية - الجيش الإثيوبي
مروحية إثيوبية - الجيش الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / JOSE CENDON
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تمتلك إثيوبيا جيشا يصنف في المرتبة رقم 65 عالميا، بينما تصنف قواتها الجوية في المرتبة رقم 69 بين أضخم 142 قوة جوية في العالم.
تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022 إلى أن القوات الجوية الإثيوبية تضم 90 طائرة حربية من طرازات متنوعة وتأتي في المرتبة رقم 6 بين أضخم القوات الجوية في أفريقيا.

وأورد الموقع تفصيل أنواع الطائرات الحربية التي تضمها القوات الجوية الإثيوبية:

23 مقاتلة وطائرة اعتراضية.
9 طائرات نقل عسكري.
26 طائرة تدريب.
32 مروحية بينها 7 مروحيات هجومية.

ما هي قدرات الجيش الإثيوبي؟

يضم الجيش الإثيوبي 150 ألف جندي جميعهم قوات عاملة، وتتكون قواته البرية من 340 دبابة و110 مدرعة.
كما يمتلك الجيش الإثيوبي أسلحة أخرى تضم 67 مدفع ذاتي الحركة و470 مدفع ميداني و183 راجمة صواريخ.

ما هي قصة الطائرة التي تم إسقاطها؟

أعلنت إثيوبيا أن قواتها الجوية أسقطت طائرة معادية كانت تقل أسلحة، مشيرة إلى أن العملية تم تنفيذها بعدما انتهكت الطائرة الأجواء الإثيوبية عبر السودان.
© Sputnikمقارنة بين الجيشين الإثيوبي والسوداني
مقارنة بين الجيشين الإثيوبي والسوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
مقارنة بين الجيشين الإثيوبي والسوداني
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