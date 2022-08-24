https://sputnikarabic.ae/20220824/بعد-يومين-على-انطلاق-مهمتها-البحرية-اللبنانية-تتمكن-من-إنزال-غواصة-البحث-عن-مركب-الموت-صور-1066792453.html

بعد يومين على انطلاق مهمتها... البحرية اللبنانية تتمكن من إنزال غواصة البحث عن "مركب الموت"... صور

بعد يومين على انطلاق مهمتها... البحرية اللبنانية تتمكن من إنزال غواصة البحث عن "مركب الموت"... صور

نجحت القوات البحرية في الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء 24 أغسطس/آب، في إنزال الغواصة التي استقدمت في سبيل انتشال المركب الذي غرق بتاريخ 23 أبريل/نيسان عام 2022... 24.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-24T10:06+0000

2022-08-24T10:06+0000

2022-08-24T10:09+0000

لبنان

أخبار لبنان

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ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإنه فور إنزالها، بدأت الغواصة التي تحمل اسم "pisces 6" المزودة بتقنيات اتصال حديثة وقدرات متقدمة للعمل في أعماق البحار، عملية التصوير للوصول إلى مكان وجود بقايا الزورق وجثث الضحايا.وكان قد أوضح قائد القوات البحرية في لبنان، العقيد الركن هيثم ضناوي، أن "الغواصة يبلغ طولها 5.68 متر وعرضها 2.24 تصل إلى عمق 2180 مترا، وطاقم الغواصة مؤلف من 3 أشخاص هم من يعملون على إدارتها، والغواصة كل فترة الغوص تبقى على اتصال دائم مع مدير الغواصة، وهي غير موصولة بأسلاك إلى السطح وبالتالي تذهب لتنفذ كامل مهمتها وتعود مع التسجيلات والملاحظات"، مؤكدا أن "العمل دقيق ونحن بحاجة إلى أن تكون مختلف النتائج متوقعة".وكان قد أوضح النائب في البرلمان اللبناني أشرف ريفي الذي عمل مع جمعية "Australian Relief " على استقدام الغواصة أنه "من سوء حظنا الرياح كانت عاتية، والغواصة لا تتأثر بالأمواج ولكنها تتأثر بالرياح كونها موجودة على متن منصة عائمة، والغواصة تبعد عن المياه حوالي المترين ويتم إنزالها عبر رافعة، في حال اصطدمت بجسم صلب خلال عملية الإنزال نتيجة تأرجحها بسبب سرعة الهواء قد يتلف جزء منها كالكاميرات وأجهزة، وسعر الغواصة يبلغ 11 مليون دولار أصحابها لا يسمحوا بأي مخاطرة، ونحن تعاقدنا معهم على 7 أيام غوص".وغرق زورق على متنه نحو 80 شخصا بعد ارتطامه بخافرة للقوات البحرية اللبنانية أثناء المطاردة، بينهم عائلات بأكملها قبالة سواحل لبنان في أبريل الماضي، خلال محاولتهم الهجرة نحو أوروبا.وتم إنقاذ 47 منهم فيما لا يزال نحو 33 شخصا في عداد المفقودين.وكان من اللافت في الأيام الماضية انطلاق عدد من المراكب من شمال لبنان في هجرة غير شرعية نحو أوروبا.

https://sputnikarabic.ae/20220424/لبنان-ينكس-الأعلام-ويعلن-الحداد-الرسمي-على-ضحايا-حادث-المركب--1061545688.html

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