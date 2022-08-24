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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20220824/بوريس-جونسون-يعارض-إجراء-مفاوضات-بين-أوكرانيا-وروسيا-1066819607.html
بوريس جونسون يعارض إجراء مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا
بوريس جونسون يعارض إجراء مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا
قال رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون خلال زيارته إلى كييف اليوم، إن من المستحيل الآن تحسين العلاقات مع روسيا. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T20:03+0000
2022-08-24T20:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
بوريس جونسون
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وقال جونسون في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، "لا أعرف كيف يمكن للشعب الأوكراني أن يتفاوض في ظل الظروف الحالية"، مضيفا أن الدول الآن بحاجة إلى معارضة أي محاولة لتطبيع العلاقات مع روسيا الاتحادية. علاوة على ذلك، قارن جونسون روسيا بالدب الذي "يأكل ساقك".وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خلال زيارته اليوم الأربعاء إلى العاصمة كييف، للمشاركة في احتفال البلاد بذكرى الاستقلال، أن الزيارة "تأتي في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء حزمة دعم كبيرة تتضمن أنظمة صواريخ ومراقبة".وأشار البيان إلى أن الحزمة التي "تبلغ قيمتها 54 مليون جنيه استرليني مكونة من 200 طائرة من دون طيار وذخائر، وستمكن أوكرانيا من تتبع واستهداف القوات الروسية".وكانت تقارير جديدة قد كشفت أن أكبر 6 دول أوروبية لم تقدم التزامات عسكرية جديدة تجاه أوكرانيا خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.ونقلت مجلة "بوليتيكو" عن معهد "كييل" الاقتصادي العالمي، أنه طوال شهر يوليو بأكمله، لم تعرض أكبر ست دول في أوروبا على أوكرانيا أي التزامات عسكرية ثنائية جديدة، وهو الشهر الأول الذي يشهد ذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/ شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220824/مكتب-جونسون-بريطانيا-تقدم-حزمة-مساعدات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-تشمل-200-طائرة-مسيرة-وذخائر-1066805892.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, بوريس جونسون
العالم, أخبار أوكرانيا, بوريس جونسون

بوريس جونسون يعارض إجراء مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

20:03 GMT 24.08.2022
© Пресс-служба премьер-министра Великобритании / الذهاب إلى بنك الصورزيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى كييف
زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© Пресс-служба премьер-министра Великобритании
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قال رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون خلال زيارته إلى كييف اليوم، إن من المستحيل الآن تحسين العلاقات مع روسيا.
وقال جونسون في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، "لا أعرف كيف يمكن للشعب الأوكراني أن يتفاوض في ظل الظروف الحالية"، مضيفا أن الدول الآن بحاجة إلى معارضة أي محاولة لتطبيع العلاقات مع روسيا الاتحادية. علاوة على ذلك، قارن جونسون روسيا بالدب الذي "يأكل ساقك".
وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خلال زيارته اليوم الأربعاء إلى العاصمة كييف، للمشاركة في احتفال البلاد بذكرى الاستقلال، أن الزيارة "تأتي في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء حزمة دعم كبيرة تتضمن أنظمة صواريخ ومراقبة".
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، 23 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
مكتب جونسون: بريطانيا تقدم حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا تشمل 200 طائرة مسيرة وذخائر
14:07 GMT
وأشار البيان إلى أن الحزمة التي "تبلغ قيمتها 54 مليون جنيه استرليني مكونة من 200 طائرة من دون طيار وذخائر، وستمكن أوكرانيا من تتبع واستهداف القوات الروسية".
وكانت تقارير جديدة قد كشفت أن أكبر 6 دول أوروبية لم تقدم التزامات عسكرية جديدة تجاه أوكرانيا خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.
ونقلت مجلة "بوليتيكو" عن معهد "كييل" الاقتصادي العالمي، أنه طوال شهر يوليو بأكمله، لم تعرض أكبر ست دول في أوروبا على أوكرانيا أي التزامات عسكرية ثنائية جديدة، وهو الشهر الأول الذي يشهد ذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/ شباط الماضي.
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