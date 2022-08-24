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https://sputnikarabic.ae/20220824/بوغدانوف-يستقبل-سفيري-السعودية-والإمارات-في-موسكو-1066801482.html
بوغدانوف يستقبل سفيري السعودية والإمارات في موسكو
بوغدانوف يستقبل سفيري السعودية والإمارات في موسكو
استقبل نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، سفيري السعودية والإمارات في موسكو. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T12:49+0000
2022-08-24T12:49+0000
روسيا
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وخلال لقائه مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في موسكو محمد أحمد الجابر، تمت مناقشة قضايا الساعة المتعلقة وتطوير العلاقات بين البلدين، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول بعض الموضوعات الإقليمية مع التركيز على الوضع في اليمن وسوريا ومنطقة الخليج العربي.كما استقبل بوغدانوف، سفير المملكة العربية السعودية في موسكو، عبدالرحمن بن سليمان الأحمد، وخلال اللقاء تمت مناقشة القضايا ذات الأولوية لمزيد من التطوير المستمر للعلاقات الروسية السعودية في عدة مجالات، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط حول قضايا الساعة الدولية والشرق أوسطية.
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بوغدانوف يستقبل سفيري السعودية والإمارات في موسكو

12:49 GMT 24.08.2022
© Sputnik . Alexey Filippovبوغدانوف
بوغدانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© Sputnik . Alexey Filippov
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استقبل نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، سفيري السعودية والإمارات في موسكو.
وخلال لقائه مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في موسكو محمد أحمد الجابر، تمت مناقشة قضايا الساعة المتعلقة وتطوير العلاقات بين البلدين، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول بعض الموضوعات الإقليمية مع التركيز على الوضع في اليمن وسوريا ومنطقة الخليج العربي.
كما استقبل بوغدانوف، سفير المملكة العربية السعودية في موسكو، عبدالرحمن بن سليمان الأحمد، وخلال اللقاء تمت مناقشة القضايا ذات الأولوية لمزيد من التطوير المستمر للعلاقات الروسية السعودية في عدة مجالات، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط حول قضايا الساعة الدولية والشرق أوسطية.
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