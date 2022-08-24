https://sputnikarabic.ae/20220824/تراس-تعلن-استعدادها-لاستخدام-السلاح-النووي-في-حال-الضرورة-1066781990.html
تراس تعلن استعدادها لاستخدام السلاح النووي في حال الضرورة
تراس تعلن استعدادها لاستخدام السلاح النووي في حال الضرورة
قالت وزيرة الخارجية البريطانية، المرشحة لمنصب رئيس الوزراء ليز تراس، أنها ستكون على استعداد لاستخدام السلاح النووي في حال الضرورة. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T02:36+0000
2022-08-24T02:36+0000
2022-08-24T02:36+0000
بريطانيا
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موسكو - سبوتنيك. وأضافت تراس خلال فعالية بمدينة برمنغهام في معرض الإجابة على سؤال بما ستشعر في حال تم اتخاذ مثل هذا القرار، قائلة: "أعتقد أن هذا واجب مهم لرئيس الوزراء. وأنا مستعدة للقيام بذلك".يذكر أن أعضاء حزب المحافظين سيصوتون في سبتمبر المقبل في انتخابات زعيم جديد للحزب الذي سيتولى منصب رئيس الوزراء.ويتنافس على المنصب وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير المالية السابق ريشي سوناك. ومن المتوقع الإعلان عن الفائز في 5 أيلول /سبتمبر.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا
تراس تعلن استعدادها لاستخدام السلاح النووي في حال الضرورة
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قالت وزيرة الخارجية البريطانية، المرشحة لمنصب رئيس الوزراء ليز تراس، أنها ستكون على استعداد لاستخدام السلاح النووي في حال الضرورة.
موسكو - سبوتنيك
. وأضافت تراس خلال فعالية بمدينة برمنغهام في معرض الإجابة على سؤال بما ستشعر في حال تم اتخاذ مثل هذا القرار، قائلة: "أعتقد أن هذا واجب مهم لرئيس الوزراء. وأنا مستعدة للقيام بذلك".
يذكر أن أعضاء حزب المحافظين سيصوتون في سبتمبر المقبل في انتخابات زعيم جديد للحزب الذي سيتولى منصب رئيس الوزراء.
ويتنافس على المنصب وزيرة الخارجية ليز تراس
ووزير المالية السابق ريشي سوناك. ومن المتوقع الإعلان عن الفائز في 5 أيلول /سبتمبر.