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تراس تعلن استعدادها لاستخدام السلاح النووي في حال الضرورة
تراس تعلن استعدادها لاستخدام السلاح النووي في حال الضرورة
قالت وزيرة الخارجية البريطانية، المرشحة لمنصب رئيس الوزراء ليز تراس، أنها ستكون على استعداد لاستخدام السلاح النووي في حال الضرورة. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T02:36+0000
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بريطانيا
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موسكو - سبوتنيك. وأضافت تراس خلال فعالية بمدينة برمنغهام في معرض الإجابة على سؤال بما ستشعر في حال تم اتخاذ مثل هذا القرار، قائلة: "أعتقد أن هذا واجب مهم لرئيس الوزراء. وأنا مستعدة للقيام بذلك".يذكر أن أعضاء حزب المحافظين سيصوتون في سبتمبر المقبل في انتخابات زعيم جديد للحزب الذي سيتولى منصب رئيس الوزراء.ويتنافس على المنصب وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير المالية السابق ريشي سوناك. ومن المتوقع الإعلان عن الفائز في 5 أيلول /سبتمبر.
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تراس تعلن استعدادها لاستخدام السلاح النووي في حال الضرورة

02:36 GMT 24.08.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEALوزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEAL
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قالت وزيرة الخارجية البريطانية، المرشحة لمنصب رئيس الوزراء ليز تراس، أنها ستكون على استعداد لاستخدام السلاح النووي في حال الضرورة.
موسكو - سبوتنيك. وأضافت تراس خلال فعالية بمدينة برمنغهام في معرض الإجابة على سؤال بما ستشعر في حال تم اتخاذ مثل هذا القرار، قائلة: "أعتقد أن هذا واجب مهم لرئيس الوزراء. وأنا مستعدة للقيام بذلك".
يذكر أن أعضاء حزب المحافظين سيصوتون في سبتمبر المقبل في انتخابات زعيم جديد للحزب الذي سيتولى منصب رئيس الوزراء.
ويتنافس على المنصب وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير المالية السابق ريشي سوناك. ومن المتوقع الإعلان عن الفائز في 5 أيلول /سبتمبر.
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