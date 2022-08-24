https://sputnikarabic.ae/20220824/تركيا-تدرب-جنود-الجيش-الصومالي-في-مقديشو-صور-1066794279.html
تركيا تدرب جنود الجيش الصومالي في مقديشو... صور
تركيا تدرب جنود الجيش الصومالي في مقديشو... صور
يحتل الجيش الصومالي المرتبة رقم 139 بين أقوى 142 جيشا في العالم ويمتلك نحو 17 ألف جندي. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T10:31+0000
2022-08-24T10:31+0000
2022-08-24T10:31+0000
رصد عسكري
الصومال
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102622/75/1026227501_0:0:3600:2026_1920x0_80_0_0_6770a3857f5616ae55e634c559c2a310.jpg
وتقوم قوات تابعة للجيش التركي بتدريب جنود الجيش الصومالي في العاصمة مقديشو، حسبما ذكرت قناة "تي آر تي وورلد ناو" التركية.ونشرت القناة صورا ترصد جانبا من التدريبات التي تنفذها القوات التركية لزيادة الكفاءة القتالية لجنود الجيش الصومالي.يذكر أن الجيش التركي يحتل المرتبة رقم 13 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، بينما يأتي الجيش الصومالي في المرتبة رقم 139 عالميا.وتشير إحصائيات الموقع إلى أن إجمالي عدد جنود الجيش الصومالي هو 17 ألفا و500 جندي جميعهم ضمن القوات العاملة.ولا يمتلك الجيش الصومالي قوات جوية، بينما تضم قواته البرية 65 مدرعة، ولديه أسطول حربي يضم عددا من الوحدات البحرية، بينما تصل ميزانية دفاعه إلى نحو 64 مليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20220818/هل-تنجح-القيادة-الصومالية-الجديدة-في-إضعاف-حركة-الشباب-وتحقيق-الاستقرار؟-1066595720.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102622/75/1026227501_349:0:3498:2362_1920x0_80_0_0_095675c7caafa3549f4c5fee937f7c8a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الصومال, أخبار تركيا اليوم
رصد عسكري, الصومال, أخبار تركيا اليوم
تركيا تدرب جنود الجيش الصومالي في مقديشو... صور
تابعنا عبر
يحتل الجيش الصومالي المرتبة رقم 139 بين أقوى 142 جيشا في العالم ويمتلك نحو 17 ألف جندي.
وتقوم قوات تابعة للجيش التركي بتدريب جنود الجيش الصومالي في العاصمة مقديشو، حسبما ذكرت قناة "تي آر تي وورلد ناو" التركية.
ونشرت القناة صورا ترصد جانبا من التدريبات
التي تنفذها القوات التركية لزيادة الكفاءة القتالية لجنود الجيش الصومالي.
يذكر أن الجيش التركي يحتل المرتبة رقم 13 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات
موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، بينما يأتي الجيش الصومالي في المرتبة رقم 139 عالميا.
وتشير إحصائيات الموقع إلى أن إجمالي عدد جنود الجيش
الصومالي هو 17 ألفا و500 جندي جميعهم ضمن القوات العاملة.
ولا يمتلك الجيش الصومالي قوات جوية، بينما تضم قواته البرية 65 مدرعة، ولديه أسطول حربي يضم عددا من الوحدات البحرية، بينما تصل ميزانية دفاعه إلى نحو 64 مليون دولار.