عربي
https://sputnikarabic.ae/20220824/تركيا-تدرب-جنود-الجيش-الصومالي-في-مقديشو-صور-1066794279.html
تركيا تدرب جنود الجيش الصومالي في مقديشو... صور
تركيا تدرب جنود الجيش الصومالي في مقديشو... صور
يحتل الجيش الصومالي المرتبة رقم 139 بين أقوى 142 جيشا في العالم ويمتلك نحو 17 ألف جندي. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T10:31+0000
2022-08-24T10:31+0000
رصد عسكري
الصومال
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102622/75/1026227501_0:0:3600:2026_1920x0_80_0_0_6770a3857f5616ae55e634c559c2a310.jpg
وتقوم قوات تابعة للجيش التركي بتدريب جنود الجيش الصومالي في العاصمة مقديشو، حسبما ذكرت قناة "تي آر تي وورلد ناو" التركية.ونشرت القناة صورا ترصد جانبا من التدريبات التي تنفذها القوات التركية لزيادة الكفاءة القتالية لجنود الجيش الصومالي.يذكر أن الجيش التركي يحتل المرتبة رقم 13 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، بينما يأتي الجيش الصومالي في المرتبة رقم 139 عالميا.وتشير إحصائيات الموقع إلى أن إجمالي عدد جنود الجيش الصومالي هو 17 ألفا و500 جندي جميعهم ضمن القوات العاملة.ولا يمتلك الجيش الصومالي قوات جوية، بينما تضم قواته البرية 65 مدرعة، ولديه أسطول حربي يضم عددا من الوحدات البحرية، بينما تصل ميزانية دفاعه إلى نحو 64 مليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20220818/هل-تنجح-القيادة-الصومالية-الجديدة-في-إضعاف-حركة-الشباب-وتحقيق-الاستقرار؟-1066595720.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102622/75/1026227501_349:0:3498:2362_1920x0_80_0_0_095675c7caafa3549f4c5fee937f7c8a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, الصومال, أخبار تركيا اليوم
رصد عسكري, الصومال, أخبار تركيا اليوم

تركيا تدرب جنود الجيش الصومالي في مقديشو... صور

10:31 GMT 24.08.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsamehمقتل 9 أشخاص من بينهم مدني بعد اشتباك بالخطأ بين الشرطة والجيش في مقديشو
مقتل 9 أشخاص من بينهم مدني بعد اشتباك بالخطأ بين الشرطة والجيش في مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
تابعنا عبرTelegram
يحتل الجيش الصومالي المرتبة رقم 139 بين أقوى 142 جيشا في العالم ويمتلك نحو 17 ألف جندي.
وتقوم قوات تابعة للجيش التركي بتدريب جنود الجيش الصومالي في العاصمة مقديشو، حسبما ذكرت قناة "تي آر تي وورلد ناو" التركية.
ونشرت القناة صورا ترصد جانبا من التدريبات التي تنفذها القوات التركية لزيادة الكفاءة القتالية لجنود الجيش الصومالي.
يذكر أن الجيش التركي يحتل المرتبة رقم 13 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، بينما يأتي الجيش الصومالي في المرتبة رقم 139 عالميا.
وتشير إحصائيات الموقع إلى أن إجمالي عدد جنود الجيش الصومالي هو 17 ألفا و500 جندي جميعهم ضمن القوات العاملة.
حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
هل تنجح القيادة الصومالية الجديدة في إضعاف "حركة الشباب" وتحقيق الاستقرار؟
18 أغسطس, 18:10 GMT
ولا يمتلك الجيش الصومالي قوات جوية، بينما تضم قواته البرية 65 مدرعة، ولديه أسطول حربي يضم عددا من الوحدات البحرية، بينما تصل ميزانية دفاعه إلى نحو 64 مليون دولار.
© Sputnikما هي قدرات الجيش الصومالي؟
ما هي قدرات الجيش الصومالي؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
ما هي قدرات الجيش الصومالي؟
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала