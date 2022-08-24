https://sputnikarabic.ae/20220824/تركي-آل-الشيخ-يعلن-إطلاق-مهرجان-العودة-إلى-الرياض-1066801329.html
تركي آل الشيخ يعلن إطلاق مهرجان "العودة إلى الرياض"
تركي آل الشيخ يعلن إطلاق مهرجان "العودة إلى الرياض"
أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، بدء فعاليات مهرجان "العودة إلى الرياض"، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T12:44+0000
2022-08-24T12:44+0000
2022-08-24T12:44+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وأفادت صحيفة "الجزيرة" السعودية، بأن فعاليات المهرجان المقام في حي حطين شمالي العاصمة الرياض، تواكب عودة المدارس.ويحتضن المهرجان عروضًا عالمية، مثل "ديزني على الجليد"، والعرض المسرحي "جامعة المشاغبين" الذي يقام لأول مرة، مع عدد من الأحداث الترفيهية والتعليمية، إضافةً إلى مجموعة من العروض المسرحية الملائمة للعائلة والأطفال.يتكون المهرجان من 6 تجارب، و3 مناطق، ومسرحين؛ ويشتمل على مجموعة واسعة من محطات الإبداع والترفيه المحلية والعالمية.
https://sputnikarabic.ae/20191205/الرياض-تحتضن-مهرجان-أم-دي-أل-بيست-للمرة-الأولى-1043623682.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية, أخبار السعودية اليوم
تركي آل الشيخ يعلن إطلاق مهرجان "العودة إلى الرياض"
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أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، بدء فعاليات مهرجان "العودة إلى الرياض"، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة.
وأفادت صحيفة
"الجزيرة" السعودية، بأن فعاليات المهرجان المقام في حي حطين شمالي العاصمة الرياض، تواكب عودة المدارس.
ويحتضن المهرجان عروضًا عالمية، مثل "ديزني على الجليد"، والعرض المسرحي "جامعة المشاغبين" الذي يقام لأول مرة، مع عدد من الأحداث الترفيهية والتعليمية، إضافةً إلى مجموعة من العروض المسرحية الملائمة للعائلة والأطفال.
يتكون المهرجان من 6 تجارب، و3 مناطق، ومسرحين؛ ويشتمل على مجموعة واسعة من محطات الإبداع والترفيه المحلية والعالمية.