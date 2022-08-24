https://sputnikarabic.ae/20220824/تعود-لعصري-الفراعنة-والرومان-ضبط-79-قطعة-أثرية-مع-شخص-جنوبي-القاهرة-1066816167.html
تعود لعصري الفراعنة والرومان... ضبط 79 قطعة أثرية مع شخص جنوبي القاهرة
تعود لعصري الفراعنة والرومان... ضبط 79 قطعة أثرية مع شخص جنوبي القاهرة
تمكنت مصالح الأمن المصرية من ضبط 79 قطعة أثرية تعود لعصري الفراعنة والرومان، بحوزة شخص في محافظة الجيزة. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T17:26+0000
2022-08-24T17:26+0000
2022-08-24T17:26+0000
العالم العربي
مصر
علماء الآثار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1048622548_0:371:959:910_1920x0_80_0_0_496214469621c13a25c64b790ec18717.jpg
أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن معلومات وردت لشرطة السياحة والآثار المصرية، تفيد بحيازة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين في محافظة الجيزة جنوبي القاهرة بعض القطع التي يشتبه في أثريتها بمسكنه بقصد الاتجار بها.وبعد قيام وحدات الأمن بعمليات التفتيش والتحري تم ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على 79 قطعة يشتبه في أثريتها مختلفة الأشكال والأحجام.وبعد فحص القطع المضبوطة، رجحت الجهات المختصة أنها ترجع للعصر الفرعوني وبعض العملات للعصر الروماني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
https://sputnikarabic.ae/20220817/ظهورأنقاض-مدينة-أثرية-في-بريطانيا-بعد-تراجع-منسوب-مياه-خزان-ليديباور--1066518073.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1048622548_0:281:959:1000_1920x0_80_0_0_bc79d406033137b2ed6864498f659314.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مصر, علماء الآثار
العالم العربي, مصر, علماء الآثار
تعود لعصري الفراعنة والرومان... ضبط 79 قطعة أثرية مع شخص جنوبي القاهرة
تابعنا عبر
تمكنت مصالح الأمن المصرية من ضبط 79 قطعة أثرية تعود لعصري الفراعنة والرومان، بحوزة شخص في محافظة الجيزة.
أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن معلومات وردت لشرطة السياحة والآثار المصرية، تفيد بحيازة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين في محافظة الجيزة جنوبي القاهرة بعض القطع التي يشتبه في أثريتها بمسكنه بقصد الاتجار بها.وبعد قيام
وحدات الأمن بعمليات التفتيش والتحري تم ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على 79 قطعة يشتبه في أثريتها مختلفة الأشكال والأحجام.
وبعد فحص القطع المضبوطة، رجحت الجهات المختصة أنها ترجع للعصر الفرعوني وبعض العملات للعصر الروماني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.