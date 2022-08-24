https://sputnikarabic.ae/20220824/تقرير-بريطاني-يكشف-رفض-بولندا-تزويد-ألمانيا-بالنفط-1066782808.html
تقرير بريطاني يكشف رفض بولندا تزويد ألمانيا بالنفط
تقرير بريطاني يكشف رفض بولندا تزويد ألمانيا بالنفط
أشار تقرير إعلامي إلى رفض بولندا إمداد مصفاة نفط ألمانية بالنفط ليحل محل النفط الروسي القادم عبر خط أنابيب دروجبا. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T04:31+0000
2022-08-24T04:31+0000
2022-08-24T04:32+0000
اقتصاد
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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" فإن بولندا رفضت تزويد مصفاة للنفط في مدينة شويدت الألمانية، نقلا عن موظف فيها، مضيفا أن وارسو غير راضية عن حقيقة أن شركة "روسنفت" تمتلك 54 % من أسهم المصفاة.وأوضح التقرير أن المصفاة الألمانية تأمل في استبدال النفط الروسي بإمدادات من كازاخستان.هذا وأصبح حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسي مشكلة خطيرة بشكل خاص بالنسبة لاقتصاد شرق براندنبورغ، حيث كانت مصفاة النفط في مدينة شويدت، التي وفرت احتياجات المنطقة، وكذلك برلين وبولندا الغربية، لا تزال تعمل على الإمدادات عبر خط أنابيب "دروجبا". وتبحث الحكومة الألمانية عن مصادر بديلة. وفقًا لـ IHK ، تصر 69 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع على أن تستمر ألمانيا في استخدام إمدادات النفط عبر خطوط الأنابيب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
تقرير بريطاني يكشف رفض بولندا تزويد ألمانيا بالنفط
04:31 GMT 24.08.2022 (تم التحديث: 04:32 GMT 24.08.2022) تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي إلى رفض بولندا إمداد مصفاة نفط ألمانية بالنفط ليحل محل النفط الروسي القادم عبر خط أنابيب دروجبا.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة
"فاينانشيال تايمز" فإن بولندا رفضت تزويد مصفاة للنفط في مدينة شويدت الألمانية
، نقلا عن موظف فيها، مضيفا أن وارسو غير راضية عن حقيقة أن شركة "روسنفت" تمتلك 54 % من أسهم المصفاة.
مضيفا: "يقول البولنديون إنهم لا يريدون تزويدنا بالنفط ما دامت روسنفت تمتلك الشركة. لا يمكننا أن نضعها جانبا".
وأوضح التقرير أن المصفاة الألمانية تأمل في استبدال النفط الروسي بإمدادات من كازاخستان.
هذا وأصبح حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسي مشكلة خطيرة بشكل خاص بالنسبة لاقتصاد شرق براندنبورغ، حيث كانت مصفاة النفط في مدينة شويدت، التي وفرت احتياجات المنطقة، وكذلك برلين وبولندا الغربية، لا تزال تعمل على الإمدادات عبر خط أنابيب "دروجبا". وتبحث الحكومة الألمانية عن مصادر بديلة. وفقًا لـ IHK ، تصر 69 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع على أن تستمر ألمانيا في استخدام إمدادات النفط عبر خطوط الأنابيب.