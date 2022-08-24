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https://sputnikarabic.ae/20220824/تلغراف-بريطانيا-تقنع-الدول-الأوروبية-بعدم-قطع-مساعداتها-عن-كييف-1066782584.html
"تلغراف": بريطانيا تقنع الدول الأوروبية بعدم قطع مساعداتها عن كييف
"تلغراف": بريطانيا تقنع الدول الأوروبية بعدم قطع مساعداتها عن كييف
أشار تقرير إعلامي إلى سفر دبلوماسيين بريطانيين إلى عواصم عدد من الدول الأوروبية لإقناع نظرائهم بعدم قطع المساعدات عن أوكرانيا وسط ارتفاع الأسعار. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T04:16+0000
2022-08-24T04:17+0000
بريطانيا
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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن لندن تخاف أن يقل الدعم الأوروبي لأوكرانيا وسط ارتفاع الأسعار.وأضاف التقرير أن كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يخشون من أن تكون هناك نقطة تحول في الخريف أو أوائل الشتاء، مما سيغير موقف السكان فيما يتعلق بالمساعدة لأوكرانيا. يشار إلى أن بعض دول الاتحاد تفكر في إمكانية الدعوة إلى تخفيف العقوبات ضد روسيا عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في براغ يومي 30 و 31 أغسطس.
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"تلغراف": بريطانيا تقنع الدول الأوروبية بعدم قطع مساعداتها عن كييف

04:16 GMT 24.08.2022 (تم التحديث: 04:17 GMT 24.08.2022)
© AFP 2022 / MARK DUFFYمجلس العموم البريطاني
مجلس العموم البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / MARK DUFFY
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أشار تقرير إعلامي إلى سفر دبلوماسيين بريطانيين إلى عواصم عدد من الدول الأوروبية لإقناع نظرائهم بعدم قطع المساعدات عن أوكرانيا وسط ارتفاع الأسعار.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن لندن تخاف أن يقل الدعم الأوروبي لأوكرانيا وسط ارتفاع الأسعار.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع أن الحكومات الأوروبية قلقة بشكل متزايد بشأن الانفاق على الأسلحة والامدادات الانسانية بينما يواجه المواطنون ارتفاعا في أسعار الطاقة.

وأضاف التقرير أن كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يخشون من أن تكون هناك نقطة تحول في الخريف أو أوائل الشتاء، مما سيغير موقف السكان فيما يتعلق بالمساعدة لأوكرانيا.
يشار إلى أن بعض دول الاتحاد تفكر في إمكانية الدعوة إلى تخفيف العقوبات ضد روسيا عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في براغ يومي 30 و 31 أغسطس.
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