https://sputnikarabic.ae/20220824/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-أحد-سكان-أوليانوفسك-لمساعدة-تنظيم-داعش-الإرهابي-1066807819.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل أحد سكان أوليانوفسك لمساعدة تنظيم "داعش" الإرهابي
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل أحد سكان أوليانوفسك لمساعدة تنظيم "داعش" الإرهابي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة أوليانوفسك، اليوم الأربعاء، عن اعتقال أحد السكان المحليين الذين ساعدوا تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T16:05+0000
2022-08-24T16:05+0000
2022-08-24T16:05+0000
روسيا
قوات الأمن الروسية
إرهابي
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الجهاز: "كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة أوليانوفسك وأحبط الأنشطة غير القانونية لأحد سكان مدينة أوليانوفسك، المتورط في دعم الموارد لتنظيم "داعش" الإرهابي".وتم فتح ثلاث قضايا جنائية ضد عضو في منظمة إرهابية. وأضاف جهاز الأمن أن أحد المتهمين أقر بالذنب وتحدث عن تفاصيل أنشطته الإرهابية.وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم الخميس الماضي، اعتقال ثمانية أعضاء في خلية تابعة لمنظمة "كتيبة التوحيد والجهاد" الإرهابية المحظورة في روسيا، في كل من العاصمة موسكو وسيبيريا.وقال الجهاز في بيان: "في مدن كراسنويارسك وموسكو ونوفوسيبيرسك، تم إحباط مخططات خلية تنشط بين الأقاليم تابعة للتنظيم الإرهابي الدولي" كتيبة التوحيد والجهاد " (المحظورة في روسيا بقرار من محكمة موسكو العسكرية في عام 2019)، واعتقال ثمانية أشخاص من المهاجرين من دول آسيا الوسطى".وبحسب مسؤولين أمنيين، فإن أعضاء الخلية مولوا هياكل إرهابية في سوريا، كما دعوا لارتكاب جرائم ذات طابع إرهابي في روسيا الاتحادية.يشار إلى أنه خلال عملية الاعتقال تمت مصادرة أجهزة اتصال ووسائط إلكترونية وبطاقات مصرفية. فتح المحققون قضايا جنائية.
https://sputnikarabic.ae/20220818/الأمن-الفدرالي-الروسي-اعتقال-خلية-من-8-عناصر-تابعة-لتنظيم-كتيبة-التوحيد-والجهاد--1066566483.html
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روسيا, قوات الأمن الروسية, إرهابي
روسيا, قوات الأمن الروسية, إرهابي
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل أحد سكان أوليانوفسك لمساعدة تنظيم "داعش" الإرهابي
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة أوليانوفسك، اليوم الأربعاء، عن اعتقال أحد السكان المحليين الذين ساعدوا تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في إرسال مسلحين إلى سوريا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الجهاز: "كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة أوليانوفسك وأحبط الأنشطة غير القانونية لأحد سكان مدينة أوليانوفسك، المتورط في دعم الموارد لتنظيم "داعش" الإرهابي".
ووفقاً للجهاز، خلال أنشطة البحث العملياتية، ثبت أنه في عام 2015 انضم هذا الرجل إلى خلية تنظيم "داعش" العاملة في مقاطعة موسكو. وساعد مع المشاركين فيها في نقل أنصار داعش إلى سوريا للمشاركة في الأعمال القتالية، أي توفير المال لشراء التذاكر. وبالإضافة إلى ذلك، ساعدهم في تجهيز مستندات مزورة.
وتم فتح ثلاث قضايا جنائية ضد عضو في منظمة إرهابية. وأضاف جهاز الأمن أن أحد المتهمين أقر بالذنب وتحدث عن تفاصيل أنشطته الإرهابية.
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم الخميس الماضي، اعتقال ثمانية أعضاء في خلية تابعة لمنظمة "كتيبة التوحيد والجهاد" الإرهابية المحظورة في روسيا، في كل من العاصمة موسكو وسيبيريا.
وقال الجهاز في بيان: "في مدن كراسنويارسك وموسكو ونوفوسيبيرسك، تم إحباط مخططات خلية تنشط بين الأقاليم تابعة للتنظيم الإرهابي الدولي" كتيبة التوحيد والجهاد " (المحظورة في روسيا بقرار من محكمة موسكو العسكرية في عام 2019)، واعتقال ثمانية أشخاص من المهاجرين من دول آسيا الوسطى".
وبحسب مسؤولين أمنيين، فإن أعضاء الخلية مولوا هياكل إرهابية في سوريا، كما دعوا لارتكاب جرائم ذات طابع إرهابي في روسيا الاتحادية.
يشار إلى أنه خلال عملية الاعتقال تمت مصادرة أجهزة اتصال ووسائط إلكترونية وبطاقات مصرفية. فتح المحققون قضايا جنائية.