https://sputnikarabic.ae/20220824/خبراء-المملكة-المتحدة-قد-تحتاج-إلى-27-مليار-دولار-إضافية-لمساعدة-السكان-في-ظل-ارتفاع-أسعار-الطاقة-1066798680.html
خبراء: المملكة المتحدة قد تحتاج إلى 27 مليار دولار إضافية لمساعدة السكان في ظل ارتفاع أسعار الطاقة
خبراء: المملكة المتحدة قد تحتاج إلى 27 مليار دولار إضافية لمساعدة السكان في ظل ارتفاع أسعار الطاقة
قال معهد الأبحاث الحكومي البريطاني (IfG)، اليوم الأربعاء، إن الحكومة البريطانية الجديدة قد تحتاج إلى 23 مليار جنيه إسترليني (27 مليار دولار) إضافية لمساعدة... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T12:14+0000
2022-08-24T12:14+0000
2022-08-24T12:14+0000
العالم
بريطانيا
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وقال تقرير المعهد: "إذا كان رئيس الوزراء الجديد يريد تعويض الأسر عن نحو 90% من تكاليف الطاقة الإضافية المرتفعة المتوقعة الآن هذا العام مقارنة بشهر مايو/أيار، فإنه سيحتاج إلى إنفاق نحو 23 مليار جنيه إسترليني إضافية. ولكن إذا أراد هو أو هي الاستمرار في ذلك على نفس المستوى من الدعم طوال العام المقبل سيكلف أكثر من 90 مليار جنيه إسترليني".ووفقا للمعهد، فإن الخطة التي اقترحها حزب العمال البريطاني الأسبوع الماضي للإبقاء على الحد الأقصى المسموح به لحجم فاتورة الطاقة عند نحو 2000 جنيه سيكون من الصعب تنفيذها وقد تكلف الحكومة أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني في ستة أشهر.ورفع مكتب أسواق الغاز والكهرباء في المملكة المتحدة الحد الأقصى المسموح به لفاتورة الكهرباء السنوية من 1400 إلى 2000 جنيه إسترليني تقريبا للمستهلكين منذ الأول من أبريل/نيسان بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بريطانيا
خبراء: المملكة المتحدة قد تحتاج إلى 27 مليار دولار إضافية لمساعدة السكان في ظل ارتفاع أسعار الطاقة
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قال معهد الأبحاث الحكومي البريطاني (IfG)، اليوم الأربعاء، إن الحكومة البريطانية الجديدة قد تحتاج إلى 23 مليار جنيه إسترليني (27 مليار دولار) إضافية لمساعدة السكان وسط ارتفاع أسعار الكهرباء.
وقال تقرير المعهد: "إذا كان رئيس الوزراء الجديد يريد تعويض الأسر عن نحو 90% من تكاليف الطاقة الإضافية المرتفعة المتوقعة الآن هذا العام مقارنة بشهر مايو/أيار، فإنه سيحتاج إلى إنفاق نحو 23 مليار جنيه إسترليني إضافية. ولكن إذا أراد هو أو هي الاستمرار في ذلك على نفس المستوى من الدعم طوال العام المقبل سيكلف أكثر من 90 مليار جنيه إسترليني".
ووفقا للمعهد، فإن الخطة التي اقترحها حزب العمال البريطاني الأسبوع الماضي للإبقاء على الحد الأقصى المسموح به لحجم فاتورة الطاقة عند نحو 2000 جنيه سيكون من الصعب تنفيذها وقد تكلف الحكومة أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني في ستة أشهر.
ورفع مكتب أسواق الغاز والكهرباء في المملكة المتحدة الحد الأقصى المسموح به لفاتورة الكهرباء السنوية من 1400 إلى 2000 جنيه إسترليني تقريبا للمستهلكين منذ الأول من أبريل/نيسان بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية.