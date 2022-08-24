https://sputnikarabic.ae/20220824/خبير-زابوروجيه-مسؤولية-وكالة-الطاقة-الذرية-1066805416.html
خبير: زابوروجيه مسؤولية وكالة الطاقة الذرية
خبير: زابوروجيه مسؤولية وكالة الطاقة الذرية
نناقش في هذه الحلقة: جلسة لمجلس الأمن حول زابوروجيه؛ أردوغان يؤكد لعباس مساعي بلاده لضمان أمن القدس؛ وزيرة الخارجية الألمانية في المغرب وماكرون في الجزائر ما... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T14:00+0000
2022-08-24T14:00+0000
2022-08-24T14:00+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: زابوروجيه مسؤولية وكالة الطاقة الذرية
خبير: زابوروجيه مسؤولية وكالة الطاقة الذرية
وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، دعوات الغرب لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية بأنها "غير مسؤولة، ولا تأخذ بالاعتبار ضرورة الحفاظ على التشغيل الآمن للمحطة.حول هذا الموضوع، قال محمد صادق إسماعيل، مدير مركز "العربي" للدراسات السياسية، لـ"بلا قيود":عباس في أنقرة ما الجديد؟أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال لقائه نظيره الفلسطيني، محمود عباس، في أنقرة، رفض بلاده لأي تغيير في وضع القدس والمسجد الأقصى.بهذا الخصوص، قال صادق أبو عامر، رئيس مجموعة الحوار الفلسطينين، لـ "بلا قيود":خبير: مهمة ماكرون في الجزائر ستكون شاقةتستعد وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، لزيارة المغرب، في وقت يزور فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجزائر فما سبب هذا التحرك الأوروبي؟عن هذا السؤال أجاب الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي الجزائري، أحمد زيدان، بقوله لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
خبير: زابوروجيه مسؤولية وكالة الطاقة الذرية
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: جلسة لمجلس الأمن حول زابوروجيه؛ أردوغان يؤكد لعباس مساعي بلاده لضمان أمن القدس؛ وزيرة الخارجية الألمانية في المغرب وماكرون في الجزائر ما سبب هذا التحرك الأوروبي؟
وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، دعوات الغرب لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية بأنها "غير مسؤولة، ولا تأخذ بالاعتبار ضرورة الحفاظ على التشغيل الآمن للمحطة.
حول هذا الموضوع، قال محمد صادق إسماعيل، مدير مركز "العربي" للدراسات السياسية، لـ"بلا قيود
":
"أي منطقة نووية مهددة يجب أن تحظى باهتمام من مجلس الأمن، وحماية دولية، لأن أي استهداف لها يهدد الأمن العالمي، للأسف مآرب الغرب منذ البداية كانت مبيتة للتأثير على المشهد في أوكرانيا، من خلال الدعم منقطع النظير لكييف، الذي أدى إلى نتائج عكسية، وعلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتحرك بسرعة دون أي تأخير أو استهتار".
عباس في أنقرة ما الجديد؟
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال لقائه نظيره الفلسطيني، محمود عباس، في أنقرة، رفض بلاده لأي تغيير في وضع القدس والمسجد الأقصى.
بهذا الخصوص، قال صادق أبو عامر، رئيس مجموعة الحوار الفلسطينين، لـ "بلا قيود
":
"تربط تركيا بفلسطين علاقات طيبة، وهي من خلال التطبيع مع الاحتلال تسعى لخفض مستوى التوتر بعلاقاتها الخارجية، ولكننا كفلسطينيين لا نعتقد أن التطبيع يخدم قضيتنا، أو يجبر إسرائيل على التراجع عن اضطهاد شعبنا، لذلك لا نعلق آمالا عليه ولا نراهن، لكن تلقينا ضمانات تركية من أن هذا التطبيع لن يؤثر على دعم أنقرة السياسي والاقتصادي للفلسطينيين".
خبير: مهمة ماكرون في الجزائر ستكون شاقة
تستعد وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، لزيارة المغرب، في وقت يزور فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجزائر فما سبب هذا التحرك الأوروبي؟
عن هذا السؤال أجاب الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي الجزائري، أحمد زيدان، بقوله لـ"بلا قيود
":
"من حيث التوقيت الزيارة تأتي في ظل توتر للعلاقات الثنائية، ورفع البطاقات الحمراء في منطقة الساحل كتراجع للنفوذ العسكري لفرنسا، وأيضا توتر العلاقة بين الرباط وباريس بعد فضيحة التجسس على ماكرون، وأيضا في إطار تكريس الأهمية الجيواستراتيجية، خاصة وأن فرنسا تواجه أسوأ أزمة طاقة في تاريخها، لذلك أتوقع أن تكون مهمة ماكرون شاقة، أما بالنسبة لزيارة وزيرة الخارجية الألمانية للرباط ، فهي لا تشكل نقطة تأثير وغير مهمة".
التفاصيل في الملف الصوتي...