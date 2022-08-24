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دوري أبطال أوروبا... تركيا تستضيف حفل قرعة دور المجموعات
دوري أبطال أوروبا... تركيا تستضيف حفل قرعة دور المجموعات
تستضيف مدينة إسطنبول التركية، غدا الخميس، حفل إجراء قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022- 2023 . 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T11:26+0000
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أخبار دوري أبطال أوروبا
أخبار تركيا اليوم
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ومن المقرر أن يتعرف ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب وبقية أندية النخبة الأوروبية على خارطة الطريق نحو معانقة اللقب القاري، بحسب موقع "المنتخب".يتواجد ريال مدريد في الوعاء الأول إلى جانب أبطال الدوريات الست الأعلى تصنيفاً التي لم تتأهل من خلال إحراز ألقاب 2021-2022، وهي مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني وميلان الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي وبورتو البرتغالي وأياكس الهولندي، بالإضافة إلى أينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).ويتواجد ليفربول في الوعاء الثاني، ما يعني إمكانية تجديد الموعد مع ريال مدريد في إعادة للنهائي، إلى جانب توتنهام وتشلسي الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.وتقرر أن يكون برنامج دوري المجموعات مضغوطا، بسبب إقامة مونديال قطر في فصل الشتاء، إذ تقام المراحل الست على مدى شهرين، حيث أجبرت إقامة كأس العالم في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول الاتحاد الاوروبي على إجراء كل المباريات في غضون تسعة أسابيع بدءًا من 6 سبتمبر/ أيلول المقبل.
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أخبار دوري أبطال أوروبا, أخبار تركيا اليوم
أخبار دوري أبطال أوروبا, أخبار تركيا اليوم

دوري أبطال أوروبا... تركيا تستضيف حفل قرعة دور المجموعات

11:26 GMT 24.08.2022
© ANNE-CHRISTINE POUJOULATملعب "سان دوني" بالعاصمة الفرنسية باريس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022
ملعب سان دوني بالعاصمة الفرنسية باريس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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تستضيف مدينة إسطنبول التركية، غدا الخميس، حفل إجراء قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022- 2023 .
ومن المقرر أن يتعرف ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب وبقية أندية النخبة الأوروبية على خارطة الطريق نحو معانقة اللقب القاري، بحسب موقع "المنتخب".
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يتواجد ريال مدريد في الوعاء الأول إلى جانب أبطال الدوريات الست الأعلى تصنيفاً التي لم تتأهل من خلال إحراز ألقاب 2021-2022، وهي مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني وميلان الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي وبورتو البرتغالي وأياكس الهولندي، بالإضافة إلى أينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).
ويتواجد ليفربول في الوعاء الثاني، ما يعني إمكانية تجديد الموعد مع ريال مدريد في إعادة للنهائي، إلى جانب توتنهام وتشلسي الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.
وتقرر أن يكون برنامج دوري المجموعات مضغوطا، بسبب إقامة مونديال قطر في فصل الشتاء، إذ تقام المراحل الست على مدى شهرين، حيث أجبرت إقامة كأس العالم في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول الاتحاد الاوروبي على إجراء كل المباريات في غضون تسعة أسابيع بدءًا من 6 سبتمبر/ أيلول المقبل.
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