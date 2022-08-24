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https://sputnikarabic.ae/20220824/رئيس-الوزراء-الياباني-يخفف-قواعد-دخول-البلاد-لمن-تلقوا-3-جرعات-من-لقاح-كورونا-1066793877.html
رئيس الوزراء الياباني يخفف قواعد دخول البلاد لمن تلقوا 3 جرعات من لقاح كورونا
رئيس الوزراء الياباني يخفف قواعد دخول البلاد لمن تلقوا 3 جرعات من لقاح كورونا
أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن البلاد خففت قواعد الدخول للأشخاص الذين تلقوا ثلاث جرعات من لقاحات كورونا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T10:19+0000
2022-08-24T10:19+0000
العالم
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وقال كيشيدا: "اعتبارا من 7 سبتمبر/أيلول، لن يُطلب من الأشخاص الذين حصلوا على ثلاث جرعات من لقاحات كوفيد-19، المعترف بها من قبل اليابان تقديم اختبار PCR سلبي قبل 72 ساعة من دخولهم البلاد".ويتلقى رئيس الوزراء، الذي ثبتت إصابته بكوفيد -19 يوم الأحد، العلاج الطبي في مقر إقامته الرسمي.وسجلت اليابان، أمس الثلاثاء، 208551 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 و343 حالة وفاة مرتبطة بها، وهي أكبر حصيلة يومية للوفيات منذ الموجة السابقة في أواخر فبراير/شباط. في المجموع، تم اختبار أكثر من 17.5 مليون شخص إيجابيًا لـ كوفيد-19 في البلاد حتى الآن.
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رئيس الوزراء الياباني يخفف قواعد دخول البلاد لمن تلقوا 3 جرعات من لقاح كورونا

10:19 GMT 24.08.2022
CC BY 2.0 / Masahiro Takagi / All Nippon Airways, Boeing 787-8 Dreamlinerمطار طوكيو الدولي في اليابان
مطار طوكيو الدولي في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
CC BY 2.0 / Masahiro Takagi / All Nippon Airways, Boeing 787-8 Dreamliner
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أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن البلاد خففت قواعد الدخول للأشخاص الذين تلقوا ثلاث جرعات من لقاحات كورونا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كي"، اليوم الأربعاء.
وقال كيشيدا: "اعتبارا من 7 سبتمبر/أيلول، لن يُطلب من الأشخاص الذين حصلوا على ثلاث جرعات من لقاحات كوفيد-19، المعترف بها من قبل اليابان تقديم اختبار PCR سلبي قبل 72 ساعة من دخولهم البلاد".
ويتلقى رئيس الوزراء، الذي ثبتت إصابته بكوفيد -19 يوم الأحد، العلاج الطبي في مقر إقامته الرسمي.
وسجلت اليابان، أمس الثلاثاء، 208551 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 و343 حالة وفاة مرتبطة بها، وهي أكبر حصيلة يومية للوفيات منذ الموجة السابقة في أواخر فبراير/شباط. في المجموع، تم اختبار أكثر من 17.5 مليون شخص إيجابيًا لـ كوفيد-19 في البلاد حتى الآن.
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