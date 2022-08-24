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رئيس مجلس الوزراء الكويتي يستقبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
رئيس مجلس الوزراء الكويتي يستقبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
استقبل أحمد النواف، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأربعاء، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شاهد والوفد المرافق له. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T12:50+0000
2022-08-24T12:50+0000
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ونقل موقع "العبدلي نيوز" أن لقاء النواف وشاهد تم بحضور وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر في قصر السيف، كما حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي عبد العزيز دخيل الدخيل.حضر اللقاء كذلك كل من وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي خالد الخالد ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية عبدالعزيز الجارالله.وفي وقت سابق، قالت تقارير إعلامية محلية إن الحكومة الكويتية قررت أن يكون يوم الـ29 من سبتمبر/ أيلول المقبل، هو يوم انتخابات مجلس الأمة.وكان مرسوم قد صدر بحل مجلس الأمة في الـ2 من أغسطس/ آب الجاري، قال إنه "بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".
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العالم العربي, الكويت
العالم العربي, الكويت

رئيس مجلس الوزراء الكويتي يستقبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

12:50 GMT 24.08.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYATتعيين الشيخ أحمد النواف رئيسا للوزراء في الكويت وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة
تعيين الشيخ أحمد النواف رئيسا للوزراء في الكويت وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT
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استقبل أحمد النواف، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأربعاء، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شاهد والوفد المرافق له.
ونقل موقع "العبدلي نيوز" أن لقاء النواف وشاهد تم بحضور وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر في قصر السيف، كما حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي عبد العزيز دخيل الدخيل.
حضر اللقاء كذلك كل من وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي خالد الخالد ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية عبدالعزيز الجارالله.
وفي وقت سابق، قالت تقارير إعلامية محلية إن الحكومة الكويتية قررت أن يكون يوم الـ29 من سبتمبر/ أيلول المقبل، هو يوم انتخابات مجلس الأمة.
وكان مرسوم قد صدر بحل مجلس الأمة في الـ2 من أغسطس/ آب الجاري، قال إنه "بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".
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