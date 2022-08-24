https://sputnikarabic.ae/20220824/رئيس-مجلس-الوزراء-الكويتي-يستقبل-رئيس-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1066801619.html
رئيس مجلس الوزراء الكويتي يستقبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
رئيس مجلس الوزراء الكويتي يستقبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
استقبل أحمد النواف، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأربعاء، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شاهد والوفد المرافق له. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T12:50+0000
2022-08-24T12:50+0000
2022-08-24T12:50+0000
العالم العربي
الكويت
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ونقل موقع "العبدلي نيوز" أن لقاء النواف وشاهد تم بحضور وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر في قصر السيف، كما حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي عبد العزيز دخيل الدخيل.حضر اللقاء كذلك كل من وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي خالد الخالد ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية عبدالعزيز الجارالله.وفي وقت سابق، قالت تقارير إعلامية محلية إن الحكومة الكويتية قررت أن يكون يوم الـ29 من سبتمبر/ أيلول المقبل، هو يوم انتخابات مجلس الأمة.وكان مرسوم قد صدر بحل مجلس الأمة في الـ2 من أغسطس/ آب الجاري، قال إنه "بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الكويت
رئيس مجلس الوزراء الكويتي يستقبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
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استقبل أحمد النواف، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأربعاء، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شاهد والوفد المرافق له.
ونقل موقع
"العبدلي نيوز" أن لقاء النواف وشاهد تم بحضور وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر في قصر السيف، كما حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي عبد العزيز دخيل الدخيل.
حضر اللقاء كذلك كل من وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي خالد الخالد ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية عبدالعزيز الجارالله.
وفي وقت سابق، قالت تقارير إعلامية محلية إن الحكومة الكويتية قررت أن يكون يوم الـ29 من سبتمبر/ أيلول المقبل، هو يوم انتخابات مجلس الأمة.
وكان مرسوم قد صدر بحل مجلس الأمة في الـ2 من أغسطس/ آب الجاري، قال إنه "بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".