https://sputnikarabic.ae/20220824/روسيا-تعترض-على-مشاركة-زيلينسكي-في-اجتماع-مجلس-الأمن-بواسطة-الفيديو--1066807381.html
روسيا تعترض على مشاركة زيلينسكي في اجتماع مجلس الأمن بواسطة الفيديو
روسيا تعترض على مشاركة زيلينسكي في اجتماع مجلس الأمن بواسطة الفيديو
صوّت مجلس الأمن الدولي على مشاركة زيلينسكي الافتراضية في اجتماع المجلس اليوم الأربعاء، حيث عارضت روسيا ذلك. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T14:50+0000
2022-08-24T14:50+0000
2022-08-24T14:50+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
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وصرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا: "وفدنا يعترض على المشاركة الافتراضية لرئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في اجتماع اليوم".وأشار إلى أنه "خلال الجائحة، قرر المجلس العمل بشكل افتراضي، ولكن جميع اجتماعات مؤتمر الفيديو، بقرار مشترك من أعضاء المجلس، كانت "غير رسمية".وأردف نيبينزيا: "إذا كنا كأعضاء في مجلس الأمن نجلس في القاعة، فيجب أن تكون الدول الأعضاء الأخرى، وفقا للمادة 37، حاضرة في القاعة".وطرحت قضية مشاركة زيلينسكي الافتراضية للتصويت الإجرائي، وصوتت روسيا ضده، وامتنعت الصين عن التصويت، وأيدت بقية الدول مشاركة زيلينسكي الافتراضية.وأثناء التصويت الإجرائي، لا تنطبق قاعدة حق النقض (الفيتو) وهكذا ، سيشارك زيلينسكي في الاجتماع، وأعرب نيبينزيا عن أمله في أن يتابع زيلينسكي الاجتماع حتى النهاية.
https://sputnikarabic.ae/20220822/نيبينزيا-الغرب-خدعنا-دون-حياء-ولم-يف-بوعوده-1066736158.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا تعترض على مشاركة زيلينسكي في اجتماع مجلس الأمن بواسطة الفيديو
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صوّت مجلس الأمن الدولي على مشاركة زيلينسكي الافتراضية في اجتماع المجلس اليوم الأربعاء، حيث عارضت روسيا ذلك.
وصرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا: "وفدنا يعترض على المشاركة الافتراضية لرئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في اجتماع اليوم".
وأضاف: "نحن لا نعارض مشاركة رئيس أوكرانيا أو ممثليه في الاجتماع، ولكن هذه المشاركة يجب أن تكون فقط وجهاً لوجه".
وأشار إلى أنه "خلال الجائحة، قرر المجلس العمل بشكل افتراضي، ولكن جميع اجتماعات مؤتمر الفيديو، بقرار مشترك من أعضاء المجلس، كانت "غير رسمية".
وتابع نيبينزيا: "عندما عاد المجلس إلى غرفة الاجتماعات بعد المرحلة النشطة للوباء، قرر أعضاؤه أنهم عادوا إلى شكل العمل الطبيعي والنظام الداخلي المؤقت لعمله".
وأردف نيبينزيا: "إذا كنا كأعضاء في مجلس الأمن نجلس في القاعة، فيجب أن تكون الدول الأعضاء الأخرى، وفقا للمادة 37، حاضرة في القاعة".
"هذا العام، حرمت رئاستنا في فبراير/ شباط ورئاسات أخرى لممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء من الحضور عن طريق الفيديو بسبب المادة 37 فلماذا تكون هناك معايير مزدوجة في مجلس الأمن بشأن هذه القضية؟ لماذا يتم التمييز ضد رؤساء أو وزراء دول أخرى على جدول أعمال مجلس الأمن؟"
وطرحت قضية مشاركة زيلينسكي الافتراضية للتصويت الإجرائي، وصوتت روسيا
ضده، وامتنعت الصين عن التصويت، وأيدت بقية الدول مشاركة زيلينسكي الافتراضية.
وأثناء التصويت الإجرائي، لا تنطبق قاعدة حق النقض (الفيتو) وهكذا ، سيشارك زيلينسكي في الاجتماع، وأعرب نيبينزيا عن أمله في أن يتابع زيلينسكي الاجتماع حتى النهاية.