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روسيا تعزز القدرة القتالية لقواتها في آسيا الوسطى
روسيا تعزز القدرة القتالية لقواتها في آسيا الوسطى
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن روسيا تعزز القدرة القتالية لقواعدها العسكرية في منطقة آسيا الوسطى. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T09:08+0000
2022-08-24T09:08+0000
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وقال سيرغي شويغو في كلمة له أمام وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، إن روسيا تعزز القدرة القتالية لقواعدها العسكرية في طاجيكستان وقرغيزيا تحسبا لاحتمال تفاقم الوضع في المنطقة.ويمكن أن يتفاقم الوضع في آسيا الوسطى جراء تطورات الوضع في أفغانستان، حيث "تكثف منظمات إرهابية دولية مثل "داعش" و"القاعدة" نشاطها".وأكد أن روسيا ترحب بأي مبادرة دولية تهدف إلى وقف تدهور الوضع في أفغانستان، وتقوم في نفس الوقت باتخاذ إجراءات توفير الأمن لمنطقة آسيا الوسطى.وشدد على ضرورة زيادة التنسيق بين وزارات دفاع الدول الأعضاء في التعامل مع التحديات الأمنية الآتية من أفغانستان، ولاسيما وأن أفغانستان تشارك في أعمال منظمة شنغهاي بصفتها مراقبا.
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

روسيا تعزز القدرة القتالية لقواتها في آسيا الوسطى

09:08 GMT 24.08.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن روسيا تعزز القدرة القتالية لقواعدها العسكرية في منطقة آسيا الوسطى.
وقال سيرغي شويغو في كلمة له أمام وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، إن روسيا تعزز القدرة القتالية لقواعدها العسكرية في طاجيكستان وقرغيزيا تحسبا لاحتمال تفاقم الوضع في المنطقة.
ويمكن أن يتفاقم الوضع في آسيا الوسطى جراء تطورات الوضع في أفغانستان، حيث "تكثف منظمات إرهابية دولية مثل "داعش" و"القاعدة" نشاطها".
وأكد أن روسيا ترحب بأي مبادرة دولية تهدف إلى وقف تدهور الوضع في أفغانستان، وتقوم في نفس الوقت باتخاذ إجراءات توفير الأمن لمنطقة آسيا الوسطى.
وشدد على ضرورة زيادة التنسيق بين وزارات دفاع الدول الأعضاء في التعامل مع التحديات الأمنية الآتية من أفغانستان، ولاسيما وأن أفغانستان تشارك في أعمال منظمة شنغهاي بصفتها مراقبا.
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