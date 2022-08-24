https://sputnikarabic.ae/20220824/روسيا-تعزز-القدرة-القتالية-لقواتها-في-آسيا-الوسطى-1066789516.html
روسيا تعزز القدرة القتالية لقواتها في آسيا الوسطى
روسيا تعزز القدرة القتالية لقواتها في آسيا الوسطى
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن روسيا تعزز القدرة القتالية لقواعدها العسكرية في منطقة آسيا الوسطى. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T09:08+0000
2022-08-24T09:08+0000
2022-08-24T09:08+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1066789346_0:10:1043:597_1920x0_80_0_0_7f0868f154ee8d794120e0e66e55d552.jpg
وقال سيرغي شويغو في كلمة له أمام وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، إن روسيا تعزز القدرة القتالية لقواعدها العسكرية في طاجيكستان وقرغيزيا تحسبا لاحتمال تفاقم الوضع في المنطقة.ويمكن أن يتفاقم الوضع في آسيا الوسطى جراء تطورات الوضع في أفغانستان، حيث "تكثف منظمات إرهابية دولية مثل "داعش" و"القاعدة" نشاطها".وأكد أن روسيا ترحب بأي مبادرة دولية تهدف إلى وقف تدهور الوضع في أفغانستان، وتقوم في نفس الوقت باتخاذ إجراءات توفير الأمن لمنطقة آسيا الوسطى.وشدد على ضرورة زيادة التنسيق بين وزارات دفاع الدول الأعضاء في التعامل مع التحديات الأمنية الآتية من أفغانستان، ولاسيما وأن أفغانستان تشارك في أعمال منظمة شنغهاي بصفتها مراقبا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1066789346_149:0:1006:643_1920x0_80_0_0_540c951683835f5bb05c2d1bb0a9d54c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
روسيا تعزز القدرة القتالية لقواتها في آسيا الوسطى
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن روسيا تعزز القدرة القتالية لقواعدها العسكرية في منطقة آسيا الوسطى.
وقال
سيرغي شويغو في كلمة له أمام وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، إن روسيا تعزز القدرة القتالية لقواعدها العسكرية في طاجيكستان وقرغيزيا تحسبا لاحتمال تفاقم الوضع في المنطقة.
ويمكن أن يتفاقم الوضع في آسيا الوسطى جراء تطورات الوضع في أفغانستان، حيث "تكثف منظمات إرهابية دولية مثل "داعش" و"القاعدة" نشاطها".
وأكد أن روسيا ترحب بأي مبادرة دولية تهدف إلى وقف تدهور الوضع في أفغانستان، وتقوم في نفس الوقت باتخاذ إجراءات توفير الأمن لمنطقة آسيا الوسطى.
وشدد على ضرورة زيادة التنسيق بين وزارات دفاع الدول الأعضاء في التعامل مع التحديات الأمنية الآتية من أفغانستان، ولاسيما وأن أفغانستان تشارك في أعمال منظمة شنغهاي بصفتها مراقبا.