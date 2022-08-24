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https://sputnikarabic.ae/20220824/سقوط-جندي-إسرائيلي-فيتخلى-عنه-زملاؤه-الفارون-من-حجارة-الفلسطينيين-فيديو-1066815019.html
سقوط جندي إسرائيلي فيتخلى عنه زملاؤه الفارون من حجارة الفلسطينيين... فيديو
سقوط جندي إسرائيلي فيتخلى عنه زملاؤه الفارون من حجارة الفلسطينيين... فيديو
تداولت وسائل إعلام فلسطينية ومواقع تواصل اجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر فرار جنود إسرائيلين تحت وابل من حجارة الفلسطينيين. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T16:58+0000
2022-08-24T16:58+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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وأوضحت وكالة "شهاب" للأنباء أن الجنود الإسرائيليين كانوا يهربون من حجارة شباب فلسطينيين في مخيم العروب، شمالي الخليل بالضفة الغربية المحتلة، في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء.ووثقت لقطات المقطع لحظة سقوط أحد الجنود الإسرائيليين متأثرا بضربات الحجارة التي كانت تهوي من الشرفات والأسطح، إلا أن أحدا من زملائه الجنود لم يساعده على النهوض والنجاة.سقط الجندي وسط زملائه أثناء الفرار، إلا أنهم جميعا استمروا في ركضهم بشكل طبيعي ولم يلتفت له أحد سوى جندي اكتفى بمجرد الإشارة له بالنهوض قبل أن يواصل ركضه.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

سقوط جندي إسرائيلي فيتخلى عنه زملاؤه الفارون من حجارة الفلسطينيين... فيديو

16:58 GMT 24.08.2022
© AP Photo / Majdi Mohammedقوات إسرائيلية
قوات إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
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تداولت وسائل إعلام فلسطينية ومواقع تواصل اجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر فرار جنود إسرائيلين تحت وابل من حجارة الفلسطينيين.
وأوضحت وكالة "شهاب" للأنباء أن الجنود الإسرائيليين كانوا يهربون من حجارة شباب فلسطينيين في مخيم العروب، شمالي الخليل بالضفة الغربية المحتلة، في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء.
ووثقت لقطات المقطع لحظة سقوط أحد الجنود الإسرائيليين متأثرا بضربات الحجارة التي كانت تهوي من الشرفات والأسطح، إلا أن أحدا من زملائه الجنود لم يساعده على النهوض والنجاة.
سقط الجندي وسط زملائه أثناء الفرار، إلا أنهم جميعا استمروا في ركضهم بشكل طبيعي ولم يلتفت له أحد سوى جندي اكتفى بمجرد الإشارة له بالنهوض قبل أن يواصل ركضه.
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