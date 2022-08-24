https://sputnikarabic.ae/20220824/سكرتير-مجلس-الأمن-في-طاجيكستان-لا-شيء-يهدد-العلاقات-الاستراتيجية-بين-بلادنا-وروسيا-1066789881.html
سكرتير مجلس الأمن في طاجيكستان: لا شيء يهدد العلاقات الاستراتيجية بين بلادنا وروسيا
سكرتير مجلس الأمن في طاجيكستان: لا شيء يهدد العلاقات الاستراتيجية بين بلادنا وروسيا
أكد سكرتير مجلس الأمن القومي في طاجيكستان، نصر الله محمود زاده، أن بلاده تواصل تعاونها الاستراتيجي مع روسيا الاتحادية؛ مشددا على أن هذا التعاون باق ولم يتغير،... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T09:35+0000
2022-08-24T09:35+0000
2022-08-24T09:35+0000
روسيا
أخبار طاجيكستان
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دوشانبيه - سبوتنيك. وقال محمود زاده، لصحفيين من وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء: "أريد أن أقول للسيد باتروشيف (سكرتير مجلس الأمن الروسي)، إن لدينا تعاونا استراتيجيا مع روسيا، وهذا التعاون لم يتغير، ولا شيء يهدد العلاقات الاستراتيجية بين طاجيكستان وروسيا".وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، قد أعرب في وقت سابق، عن قلقه بشأن تدريبات القيادة والأركان، "التعاون الإقليمي - 2022"، التي تنظمها القيادة المركزية الأمريكية في طاجيكستان.وأشار باتروشيف، إلى أن واشنطن ما زالت تحاول التوصل إلى اتفاق مع الدول المجاورة لأفغانستان، بشأن إنشاء "بنية تحتية مؤقتة لعمليات مكافحة الإرهاب" فيها.وأقيمت تدريبات القيادة والأركان "التعاون الإقليمي - 2022" بمشاركة عسكريين من كازاخستان وقرغيزستان ومنغوليا وباكستان والولايات المتحدة وطاجيكستان وأوزبكستان، في دوشانبيه، في الفترة من 10 إلى 20 آب/أغسطس.وأجرت طاجيكستان والولايات المتحدة أيضا مكونا ثنائياً من التدريبات الميدانية، لمدة خمسة أيام، في مركز التدريب "فاخراباد".
https://sputnikarabic.ae/20220726/وزير-الخارجية-الصيني-يزور-أوزبكستان-وقيرغيزستان-وطاجيكستان-1065596641.html
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روسيا, أخبار طاجيكستان
سكرتير مجلس الأمن في طاجيكستان: لا شيء يهدد العلاقات الاستراتيجية بين بلادنا وروسيا
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أكد سكرتير مجلس الأمن القومي في طاجيكستان، نصر الله محمود زاده، أن بلاده تواصل تعاونها الاستراتيجي مع روسيا الاتحادية؛ مشددا على أن هذا التعاون باق ولم يتغير، ولا شيء يهدد العلاقات بين البلدين.
دوشانبيه - سبوتنيك. وقال محمود زاده، لصحفيين من وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء: "أريد أن أقول للسيد باتروشيف (سكرتير مجلس الأمن الروسي)، إن لدينا تعاونا استراتيجيا مع روسيا، وهذا التعاون لم يتغير، ولا شيء يهدد العلاقات الاستراتيجية بين طاجيكستان وروسيا".
وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، قد أعرب في وقت سابق، عن قلقه بشأن تدريبات القيادة والأركان، "التعاون الإقليمي - 2022"، التي تنظمها القيادة المركزية الأمريكية في طاجيكستان.
وأوضح أن اهتمام الولايات المتحدة بالتدريبات العسكرية في آسيا الوسطى، تمليه القدرة على دراسة مسرح العمليات المحتمل، وتوضيح إحداثيات الأهداف الواعدة؛ وكذلك تصحيح الخرائط الرقمية للأسلحة الدقيقة.
وأشار باتروشيف، إلى أن واشنطن ما زالت تحاول التوصل إلى اتفاق مع الدول المجاورة لأفغانستان، بشأن إنشاء "بنية تحتية مؤقتة لعمليات مكافحة الإرهاب" فيها.
وأقيمت تدريبات القيادة والأركان "التعاون الإقليمي - 2022" بمشاركة عسكريين من كازاخستان وقرغيزستان ومنغوليا وباكستان والولايات المتحدة وطاجيكستان
وأوزبكستان، في دوشانبيه، في الفترة من 10 إلى 20 آب/أغسطس.
وأجرت طاجيكستان والولايات المتحدة أيضا مكونا ثنائياً من التدريبات الميدانية، لمدة خمسة أيام، في مركز التدريب "فاخراباد".