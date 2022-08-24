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https://sputnikarabic.ae/20220824/شويغو-الولايات-المتحدة-تحاول-تقسيم-البنية-الأمنية-في-جنوب-شرق-آسيا-من-أجل-الهيمنة-1066787448.html
شويغو: الولايات المتحدة تحاول تقسيم البنية الأمنية في جنوب شرق آسيا من أجل الهيمنة
شويغو: الولايات المتحدة تحاول تقسيم البنية الأمنية في جنوب شرق آسيا من أجل الهيمنة
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اجتماع لوزراء دفاع الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تحاول تقسيم الهيكل... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T07:50+0000
2022-08-24T07:50+0000
روسيا
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وأضاف شويغو: "أما بالنسبة للجانب الجنوبي لمنظمتنا - جنوب شرق آسيا - فهناك أيضا مجموعة معقدة من التناقضات المعقدة بين الدول، وتتشكل بؤر التوتر مع سيناريو يصعب التنبؤ به لتطور الأحداث. لضمان الهيمنة العالمية، تحاول واشنطن لتقسيم هيكل الأمن الإقليمي".وتابع شويغو: "دول المنطقة تشارك في التعاون مع الناتو. وبالمقارنة مع أوروبا، يتم تشكيل جبهة لاحتواء الصين. وتتفاقم مشكلة تايوان عن عمد، وتشتد النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي".وحسب قوله، "لا يمكن ضمان الأمن في هذه المنطقة إلا من خلال الجهود المشتركة، مع مراعاة مصالح جميع الدول، مع الدور المركزي للآسيان وآليات التعاون الأخرى متعددة الأطراف".
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روسيا
روسيا

شويغو: الولايات المتحدة تحاول تقسيم البنية الأمنية في جنوب شرق آسيا من أجل الهيمنة

07:50 GMT 24.08.2022
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وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© Sputnik . Максим Блинов
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قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اجتماع لوزراء دفاع الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تحاول تقسيم الهيكل الأمني ​​الحالي في جنوب شرق آسيا لضمان هيمنتها العالمية.
وأضاف شويغو: "أما بالنسبة للجانب الجنوبي لمنظمتنا - جنوب شرق آسيا - فهناك أيضا مجموعة معقدة من التناقضات المعقدة بين الدول، وتتشكل بؤر التوتر مع سيناريو يصعب التنبؤ به لتطور الأحداث. لضمان الهيمنة العالمية، تحاول واشنطن لتقسيم هيكل الأمن الإقليمي".

وأشار إلى أنه لهذا الهدف يتم إنشاء تكتلات عسكرية سياسية، مثل QUAD (وهو تحالف غير رسمي يوحد الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند) وAUKUS (تحالف شكلته أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة).

وتابع شويغو: "دول المنطقة تشارك في التعاون مع الناتو. وبالمقارنة مع أوروبا، يتم تشكيل جبهة لاحتواء الصين. وتتفاقم مشكلة تايوان عن عمد، وتشتد النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي".
وحسب قوله، "لا يمكن ضمان الأمن في هذه المنطقة إلا من خلال الجهود المشتركة، مع مراعاة مصالح جميع الدول، مع الدور المركزي للآسيان وآليات التعاون الأخرى متعددة الأطراف".
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