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https://sputnikarabic.ae/20220824/صحيفة-بريطانية-واشنطن-تجاهلت-تحذير-سي-أي-أيه-بشأن-روسيا-1066813106.html
صحيفة بريطانية: واشنطن تجاهلت تحذير "سي أي أيه" بشأن روسيا
صحيفة بريطانية: واشنطن تجاهلت تحذير "سي أي أيه" بشأن روسيا
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الحكومة الأمريكية تجاهلت على مدى سنوات، تحذيرات رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي أي أيه) وليام بيرنز بشأن عواقب احتمال... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T16:34+0000
2022-08-24T16:34+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الأربعاء، أن وبينت الصحيفة أن "الإدارات المتعاقبة في واشنطن تجاهلت ذلك"وأشار المقال إلى أن "موسكو تلتزم دائمًا بوجهة النظر القائلة بأن أوكرانيا في صفوف التحالف ستصبح تحديًا مباشرًا لمصالح روسيا".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 7 تموز/ يوليو إن "محاولات روسيا للحوار حول موضوع المخاوف الأمنية قوبلت بالتجاهل.
https://sputnikarabic.ae/20220822/إعلام-بوتين-يهزم-أمريكا-في-أي-حال-1066718879.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

صحيفة بريطانية: واشنطن تجاهلت تحذير "سي أي أيه" بشأن روسيا

16:34 GMT 24.08.2022
© AP Photo / Carolyn Kasterوكالة المخابرات المركزية
وكالة المخابرات المركزية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
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أفادت وسائل إعلام غربية بأن الحكومة الأمريكية تجاهلت على مدى سنوات، تحذيرات رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي أي أيه) وليام بيرنز بشأن عواقب احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الأربعاء، أن
"بيل بيرنز، وبصفته سفيرا أسبقا للولايات المتحدة لدى روسيا، كتب في تقرير سري للبيت الأبيض أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) هو الأعرض من بين جميع الخطوط الحمراء بالنسبة للقيادة الروسية".
وبينت الصحيفة أن "الإدارات المتعاقبة في واشنطن تجاهلت ذلك"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
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وأشار المقال إلى أن "موسكو تلتزم دائمًا بوجهة النظر القائلة بأن أوكرانيا في صفوف التحالف ستصبح تحديًا مباشرًا لمصالح روسيا".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 7 تموز/ يوليو إن "محاولات روسيا للحوار حول موضوع المخاوف الأمنية قوبلت بالتجاهل.
وأوضح: "رُفضت مقترحاتنا لتأسيس نظام أمني متوازن في أوروبا، ورُفضت مبادرات العمل المشترك بشأن مشكلة الدفاع الصاروخي، وتم تجاهل تحذيراتنا بشأن رفض توسع حلف الناتو، خاصة على حساب جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق".
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