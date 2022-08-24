https://sputnikarabic.ae/20220824/صراع-الحكومتين-في-ليبيا-يتفاقم-وطرابلس-مجددا-في-دائرة-النيران-1066803421.html
صراع الحكومتين في ليبيا يتفاقم... وطرابلس مجددا في دائرة النيران
صراع الحكومتين في ليبيا يتفاقم... وطرابلس مجددا في دائرة النيران
تناقش الحلقة احتدام المشهدين السياسي والأمني في ليبيا على وقع التحشيد العسكري الذي تشهده العاصمة طرابلس، إثر الخلاف المستمر بين حكومتي عبد الحميد الدبية وفتحي... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T13:30+0000
2022-08-24T13:30+0000
2022-08-24T13:30+0000
راديو
بانوراما
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صراح الحكومتين في ليبيا يتفاقم ...وطرابلس مجددًا في دائرة النيران
صراح الحكومتين في ليبيا يتفاقم ...وطرابلس مجددًا في دائرة النيران
تسيطر حالة من الاستنفار الأمني على طرابلس، وتواصل الميليشيات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية التحرك واستعراض القوة وسط العاصمة وضواحيها، لتأكيد جاهزيتها التصدي لأية محاولة اقتحام، فضلاً عن انتشار قوات أمنية وعناصر من الميليشيات حول أغلب المؤسسات الحكومية.وحذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من اللجوء إلى العنف، وأكدت في بيان على موقعها الرسمي، "أنها تتابع ببالغ القلق ما يجري من تحشيد للقوات وتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية مزاعم الشرعية في البلاد".الخبير في الشأن الليبي، عبد العزيز إغنية، اوضح أنوتابع إغنية في مقابلة عبر "بانوراما" أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
صراع الحكومتين في ليبيا يتفاقم... وطرابلس مجددا في دائرة النيران
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تناقش الحلقة احتدام المشهدين السياسي والأمني في ليبيا على وقع التحشيد العسكري الذي تشهده العاصمة طرابلس، إثر الخلاف المستمر بين حكومتي عبد الحميد الدبية وفتحي باشاغا، وسط تحذيرات من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من اللجوء إلى العنف.
تسيطر حالة من الاستنفار الأمني على طرابلس، وتواصل الميليشيات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية التحرك واستعراض القوة وسط العاصمة وضواحيها، لتأكيد جاهزيتها التصدي لأية محاولة اقتحام، فضلاً عن انتشار قوات أمنية وعناصر من الميليشيات حول أغلب المؤسسات الحكومية.
وحذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من اللجوء إلى العنف، وأكدت في بيان على موقعها الرسمي، "أنها تتابع ببالغ القلق ما يجري من تحشيد للقوات وتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية مزاعم الشرعية في البلاد".
الخبير في الشأن الليبي، عبد العزيز إغنية، اوضح أن
"التوتر في طرابلس هو استمرار منطقي لحالة الفراغ السياسي التي تعيشها البلاد، ومرور الوقت دون حسم موضوع إزدواجية السلطة".
وتابع إغنية في مقابلة عبر "بانوراما
" أن
"فتحي باشاغا فقد الكثير من شعبيته وحلفائه، لأنه أصبح شخصية أمر واقع أكثر مما هو كيان شرعي، وفي حال لم يتمكن من حسم موضوع الحكومة فسيتسبب ذلك في انتكاسة لوجوده السياسي".
التفاصيل في الملف الصوتي...