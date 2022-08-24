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https://sputnikarabic.ae/20220824/طهران-تنفي-أي-صلة-بالقوات-التي-استهدفتها-واشنطن-في-دير-الزور-شرقي-سوريا-1066798066.html
طهران تنفي أي صلة بالقوات التي استهدفتها واشنطن في دير الزور شرقي سوريا
طهران تنفي أي صلة بالقوات التي استهدفتها واشنطن في دير الزور شرقي سوريا
اعتبرت الخارجية الإيرانية، القصف الأمريكي الذي استهدف مدينة دير الزور السورية "عملا إرهابيا"، نافية أي ارتباط بالقوات التي قصفتها واشنطن بإيران. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T12:03+0000
2022-08-24T12:03+0000
أخبار سوريا اليوم
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بغداد - سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان، اليوم الأربعاء، إن "العدوان الجديد للجيش الأمريكي على الشعب السوري اليوم، عمل إرهابي ضد القوات المحلية الشعبية والمقاتلين ضد الاحتلال، وهي قوات لا ترتبط بإيران".وأضاف أن "الاعتداء الأمريكي اليوم على البنية التحتية السورية والشعب السوري خرق لسيادة واستقلال ووحدة أراضي هذا البلد وندينه بشدة".
https://sputnikarabic.ae/20220806/إصابة-5-أطفال-بجروح-نتيجة-انفجار-لغم-من-مخلفات-داعش-في-دير-الزور-شرقي-سوريا--1066064721.html
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أخبار سوريا اليوم
أخبار سوريا اليوم

طهران تنفي أي صلة بالقوات التي استهدفتها واشنطن في دير الزور شرقي سوريا

12:03 GMT 24.08.2022
© Sputnikطائرات أمريكية تشن عدوانا على محيط دير الزور شرقي سوريا
طائرات أمريكية تشن عدوانا على محيط دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
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اعتبرت الخارجية الإيرانية، القصف الأمريكي الذي استهدف مدينة دير الزور السورية "عملا إرهابيا"، نافية أي ارتباط بالقوات التي قصفتها واشنطن بإيران.
بغداد - سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان، اليوم الأربعاء، إن "العدوان الجديد للجيش الأمريكي على الشعب السوري اليوم، عمل إرهابي ضد القوات المحلية الشعبية والمقاتلين ضد الاحتلال، وهي قوات لا ترتبط بإيران".
سوق المقبي الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
إصابة 5 أطفال بجروح نتيجة انفجار لغم من مخلفات "داعش" في دير الزور شرقي سوريا
6 أغسطس, 11:43 GMT
وأضاف أن "الاعتداء الأمريكي اليوم على البنية التحتية السورية والشعب السوري خرق لسيادة واستقلال ووحدة أراضي هذا البلد وندينه بشدة".
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