https://sputnikarabic.ae/20220824/عادة-بسيطة-في-الأكل-يمكن-أن-تقلل-من-خطر-الإصابة-بالمرض-والموت-1066809196.html

عادة بسيطة في الأكل يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالمرض والموت

عادة بسيطة في الأكل يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالمرض والموت

إذا كنت تهدف إلى اتباع نظام غذائي صحي، فأنت على الأرجح تعلم أنه يجب عليك محاولة جعل الكثير من الخضار والفواكه جزءا من قائمتك اليومية مع مراقبة كمية السكر... 24.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-24T15:29+0000

2022-08-24T15:29+0000

2022-08-24T15:29+0000

الصحة

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102178/31/1021783148_0:155:3017:1852_1920x0_80_0_0_9c357bcf20e8c2ebec3b2e32b9e09cc6.jpg

إذا كنت تحصل على الكثير من الثلاثة الأخيرة، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية خطيرة. لهذا السبب قد تكون مهتما بمعرفة أن بحثا جديدا أظهر أن اختيار بديل ملح منخفض الصوديوم هو عادة بسيطة في الأكل يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالمرض والموت.في تحليل نُشر مؤخرا في مجلة القلب، ألقى الباحثون نظرة على 21 تجربة شملت ما مجموعه 31949 مشاركا، وفق موقع Eat This, Not That المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.مع الانتباه إلى كيفية تأثير بدائل الملح على الصحة، أظهرت النتائج أنه في كل مرة تنخفض فيها كمية كلوريد الصوديوم في بديل الملح بنسبة 10%، كان هناك أيضا انخفاض في ضغط الدم الانقباضي وضغط الدم الانبساطي.كما توفر بدائل الملح الحماية عندما يتعلق الأمر بأمراض القلب والأوعية الدموية ووفيات القلب والأوعية الدموية وإجمالي الوفيات. كانت النتائج متسقة عبر المشاركين من مختلف الأعمار والمواقع والتجارب.لماذا البوتاسيوم مهم عندما يتعلق الأمر ببدائل الملح ؟أكثر أنواع بدائل الملح شيوعا هو كلوريد البوتاسيوم، والذي يوفر نكهة مالحة مماثلة بدون الصوديوم. لا يساعدك اختيار بديل الملح مثل كلوريد البوتاسيوم على تقليل الصوديوم فحسب، بل يساعدك أيضا على زيادة تناولك للبوتاسيوم. تقول خبيرة التغذية جين هيرنانديز إن "معظم الناس لا يحصلون على ما يكفي من البوتاسيوم في نظامهم الغذائي، ولهذا السبب يعتبر البوتاسيوم مصدر قلق للصحة العامة".وتشير هيرنانديز إلى أن "متوسط ​​تناول البوتاسيوم للرجال لا يتجاوز 3016 ملليغرام في اليوم. الكمية الموصى بها هي 3400 ملليغرام في اليوم".وأضافت "يبلغ معدل البوتاسيوم لدى النساء 2320 ملليغرام في اليوم. ومع ذلك، فإن الكمية اليومية الموصى بها من البوتاسيوم للنساء هي 2600 ملليغرام".وقالت: "استخدام بديل ملح يحتوي على البوتاسيوم هو طريقة سهلة للغاية للحصول على المزيد من البوتاسيوم في النظام الغذائي دون إضافة المزيد من الأطعمة".كيفية استخدام بدائل الملح لتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض والموت؟عندما يتعلق الأمر باختيار بديل للملح، تقول هيرنانديز إن "الأنواع الأكثر شيوعا هي إما البوتاسيوم أو الغلوتامات أحادية الصوديوم ( (MSG".وتلاحظ أيضا أنه على الرغم من أن "بعض الأشخاص قد يعانون من آثار جانبية مع MSG، إلا أنه من المعترف به عموما أنه آمن للاستهلاك ويمكن أن يكون بديلا آخر للملح ميسور التكلفة."

https://sputnikarabic.ae/20210831/دراسة-تكشف-الدور-الحقيقي-لملح-الطعام-بالموت-المبكر-1049993641.html

https://sputnikarabic.ae/20210901/علماء-تعديل-بسيط-في-ملح-الطعام-ينقذ-ملايين-مرضى-الضغط-والجلطات-الدماغية-1050011175.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة, منوعات