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قصف صاروخي يستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في كونيكو شرقي سوريا
https://sputnikarabic.ae/20220824/قصف-صاروخي-يستهدف-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-كونيكو-الغاز-الطبيعي-شرقي-سوريا-1066816457.html
قصف صاروخي يستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في كونيكو شرقي سوريا
قصف صاروخي يستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في كونيكو شرقي سوريا
استهدف قصف صاروخي قاعدة الجيش الأمريكي في حقل كونيكو للغاز الطبيعي شرقي سوريا. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T17:47+0000
2022-08-24T18:07+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
صوت انفجار
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" في دير الزور بأن سلسلة انفجارات عنيفة هزت القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز الطبيعي سمع دويها في عموم أرجاء قرى وبلدات الريف الشمالي للمحافظة.ونقل المراسل عن مصادر محلية أن انفجارات قوية ضربت قاعدة حقل كونيكو للغاز جراء هجوم صاروخي شنه مجهولون، تلاها على الفور تحليق كثيف للطيران الحربي والاستطلاعي التابع للجيش الأمريكي في سماء المنطقة في محاولة لمعرفة موقع منصات الاستهداف وملاحقة المهاجمين.وفور الهجوم توافدت سيارات الإسعاف إلى موقع الانفجارات لنقل القتلى والمصابين المحتملين وسط انتشار كثيف لمسلحي تنظيم قسد الموالي للجيش الأمريكي والمولجين حماية محيط القاعدة الأمريكية.وكانت قوات الاحتلال الامريكي قد قامت بقصف مواقع في محافظة دير الزور فجر اليوم زعمت انها تتبع للقوات الرديفة وان القصف جاء ردا على هجمات سابقة طالت حقل العمر النفطي الذي يتخذه الجيش الامريكي كأكبر القواعد العسكرية غير الشرعية له في سوريا .ويعد هذا الهجوم هو الثالث من نوعه الذي يطال القواعد الأمريكية في المنطقة خلال الأيام الأخيرة. ويعد حقل الكونيكو هو أكبر حقول الغاز الطبيعي في سوريا ويقدر إنتاج الحقل بنحو 10 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً.تقوم قوات الاحتلال الأمريكي والعناصر الموالية لها من قوات قسد بشكل يومي بتعبئة النفط الخام والغاز الطبيعي من حقول وآبار التي تسيطر عليها في المنطقة وتنقلها بعد ذلك عبر المعابر غير الشرعية إلى شمالي العراق والى وجهات أخرى كمحافظة ادلب التي يسيطر على الجزء الأكبر منها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي .
https://sputnikarabic.ae/20220819/للمرة-الثانية-هذا-الأسبوع-قصف-صاروخي-على-أكبر-القواعد-النفطية-الأمريكية-في-سوريا-1066641701.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, صوت انفجار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, صوت انفجار

قصف صاروخي يستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في كونيكو شرقي سوريا

17:47 GMT 24.08.2022 (تم التحديث: 18:07 GMT 24.08.2022)
© Sputnik . bassem haddad سوريا - النفط السوري - حقل نفط مشتعل جراء الأعمال الإرهابية
سوريا - النفط السوري - حقل نفط مشتعل جراء الأعمال الإرهابية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© Sputnik . bassem haddad
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استهدف قصف صاروخي قاعدة الجيش الأمريكي في حقل كونيكو للغاز الطبيعي شرقي سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في دير الزور بأن سلسلة انفجارات عنيفة هزت القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز الطبيعي سمع دويها في عموم أرجاء قرى وبلدات الريف الشمالي للمحافظة.
ونقل المراسل عن مصادر محلية أن انفجارات قوية ضربت قاعدة حقل كونيكو للغاز جراء هجوم صاروخي شنه مجهولون، تلاها على الفور تحليق كثيف للطيران الحربي والاستطلاعي التابع للجيش الأمريكي في سماء المنطقة في محاولة لمعرفة موقع منصات الاستهداف وملاحقة المهاجمين.
وفور الهجوم توافدت سيارات الإسعاف إلى موقع الانفجارات لنقل القتلى والمصابين المحتملين وسط انتشار كثيف لمسلحي تنظيم قسد الموالي للجيش الأمريكي والمولجين حماية محيط القاعدة الأمريكية.
صورة أرشيفية - موقع قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
للمرة الثانية هذا الأسبوع... قصف صاروخي على أكبر القواعد النفطية الأمريكية في سوريا
19 أغسطس, 21:50 GMT
وكانت قوات الاحتلال الامريكي قد قامت بقصف مواقع في محافظة دير الزور فجر اليوم زعمت انها تتبع للقوات الرديفة وان القصف جاء ردا على هجمات سابقة طالت حقل العمر النفطي الذي يتخذه الجيش الامريكي كأكبر القواعد العسكرية غير الشرعية له في سوريا .ويعد هذا الهجوم هو الثالث من نوعه الذي يطال القواعد الأمريكية في المنطقة خلال الأيام الأخيرة.
ويعد حقل الكونيكو هو أكبر حقول الغاز الطبيعي في سوريا ويقدر إنتاج الحقل بنحو 10 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً.تقوم قوات الاحتلال الأمريكي والعناصر الموالية لها من قوات قسد بشكل يومي بتعبئة النفط الخام والغاز الطبيعي من حقول وآبار التي تسيطر عليها في المنطقة وتنقلها بعد ذلك عبر المعابر غير الشرعية إلى شمالي العراق والى وجهات أخرى كمحافظة ادلب التي يسيطر على الجزء الأكبر منها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي .
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:43 GMT
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