https://sputnikarabic.ae/20220824/قصف-صاروخي-يستهدف-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-كونيكو-الغاز-الطبيعي-شرقي-سوريا-1066816457.html

قصف صاروخي يستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في كونيكو شرقي سوريا

قصف صاروخي يستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في كونيكو شرقي سوريا

استهدف قصف صاروخي قاعدة الجيش الأمريكي في حقل كونيكو للغاز الطبيعي شرقي سوريا. 24.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-24T17:47+0000

2022-08-24T17:47+0000

2022-08-24T18:07+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

صوت انفجار

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" في دير الزور بأن سلسلة انفجارات عنيفة هزت القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز الطبيعي سمع دويها في عموم أرجاء قرى وبلدات الريف الشمالي للمحافظة.ونقل المراسل عن مصادر محلية أن انفجارات قوية ضربت قاعدة حقل كونيكو للغاز جراء هجوم صاروخي شنه مجهولون، تلاها على الفور تحليق كثيف للطيران الحربي والاستطلاعي التابع للجيش الأمريكي في سماء المنطقة في محاولة لمعرفة موقع منصات الاستهداف وملاحقة المهاجمين.وفور الهجوم توافدت سيارات الإسعاف إلى موقع الانفجارات لنقل القتلى والمصابين المحتملين وسط انتشار كثيف لمسلحي تنظيم قسد الموالي للجيش الأمريكي والمولجين حماية محيط القاعدة الأمريكية.وكانت قوات الاحتلال الامريكي قد قامت بقصف مواقع في محافظة دير الزور فجر اليوم زعمت انها تتبع للقوات الرديفة وان القصف جاء ردا على هجمات سابقة طالت حقل العمر النفطي الذي يتخذه الجيش الامريكي كأكبر القواعد العسكرية غير الشرعية له في سوريا .ويعد هذا الهجوم هو الثالث من نوعه الذي يطال القواعد الأمريكية في المنطقة خلال الأيام الأخيرة. ويعد حقل الكونيكو هو أكبر حقول الغاز الطبيعي في سوريا ويقدر إنتاج الحقل بنحو 10 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً.تقوم قوات الاحتلال الأمريكي والعناصر الموالية لها من قوات قسد بشكل يومي بتعبئة النفط الخام والغاز الطبيعي من حقول وآبار التي تسيطر عليها في المنطقة وتنقلها بعد ذلك عبر المعابر غير الشرعية إلى شمالي العراق والى وجهات أخرى كمحافظة ادلب التي يسيطر على الجزء الأكبر منها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي .

https://sputnikarabic.ae/20220819/للمرة-الثانية-هذا-الأسبوع-قصف-صاروخي-على-أكبر-القواعد-النفطية-الأمريكية-في-سوريا-1066641701.html

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, صوت انفجار