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https://sputnikarabic.ae/20220824/قطر-تبحث-استثمار-3-مليارات-دولار-في-باكستان-دعما-لها-خلال-أزمتها-1066799642.html
قطر تبحث استثمار 3 مليارات دولار في باكستان دعما لها خلال أزمتها
قطر تبحث استثمار 3 مليارات دولار في باكستان دعما لها خلال أزمتها
يخطط صندوق الثروة السيادي القطري لاستثمار 3 مليارات دولار في قطاعات رئيسية من الاقتصاد الباكستاني، حيث تقدم الدولة الخليجية الغنية بالغاز دعمها للدولة الواقعة... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T12:22+0000
2022-08-24T12:22+0000
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ويقيم جهاز قطر للاستثمار الذي يمتلك أصولا قيمتها 445 مليار دولار، الاستثمارات الاستراتيجية في المطارات الرئيسية في البلاد في إسلام أباد وكراتشي، وكذلك في قطاعات الطاقة والضيافة، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر.وقال أحد المصادر إن استثمارات الجهاز قد تتداخل جزئيا مع ملياري دولار من الدعم الثنائي الذي خططت قطر لتقديمه بالفعل إلى باكستان. الصندوق قد يستثمر في نهاية المطاف أكثر أو أقل من 3 مليارات دولار اعتمادا على تقييمات الأصول والفرص.وأكد مكتب أمير قطري، في بيان نُشر على موقعه على الإنترنت، خطة الاستثمار في باكستان. جاء القرار خلال اجتماع بين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.تتعهد قطر بتقديم دعمها لباكستان للمساعدة في تخفيف أزمة التمويل في البلاد وما يترتب على ذلك من مخاطر التخلف عن سداد الالتزامات. ستحصل باكستان أيضا على مليار دولار من تمويل النفط من السعودية ومبلغ مماثل من الاستثمارات من الإمارات.ويزور رئيس الوزراء شريف قطر قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل، والذي قد يؤدي إلى الإفراج عن تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار.الروبية الباكستانية هي الأفضل أداء على مستوى العالم هذا الشهر، حيث ارتفعت بنسبة 9% منذ انخفاضها إلى مستوى قياسي الشهر الماضي وسط مخاوف من تخلف البلاد عن السداد.
https://sputnikarabic.ae/20220824/أمير-قطر-ورئيس-وزراء-باكستان-يبحثان-تعزيز-الشراكة-الاقتصادية-بين-البلدين-1066799122.html
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أخبار قطر اليوم, العالم, اقتصاد
أخبار قطر اليوم, العالم, اقتصاد

قطر تبحث استثمار 3 مليارات دولار في باكستان دعما لها خلال أزمتها

12:22 GMT 24.08.2022
© AP Photo / Jon Gambrellأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Jon Gambrell
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يخطط صندوق الثروة السيادي القطري لاستثمار 3 مليارات دولار في قطاعات رئيسية من الاقتصاد الباكستاني، حيث تقدم الدولة الخليجية الغنية بالغاز دعمها للدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي تعاني من ضائقة مالية.
ويقيم جهاز قطر للاستثمار الذي يمتلك أصولا قيمتها 445 مليار دولار، الاستثمارات الاستراتيجية في المطارات الرئيسية في البلاد في إسلام أباد وكراتشي، وكذلك في قطاعات الطاقة والضيافة، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وقال أحد المصادر إن استثمارات الجهاز قد تتداخل جزئيا مع ملياري دولار من الدعم الثنائي الذي خططت قطر لتقديمه بالفعل إلى باكستان. الصندوق قد يستثمر في نهاية المطاف أكثر أو أقل من 3 مليارات دولار اعتمادا على تقييمات الأصول والفرص.
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
أمير قطر ورئيس وزراء باكستان يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين
12:15 GMT
وأكد مكتب أمير قطري، في بيان نُشر على موقعه على الإنترنت، خطة الاستثمار في باكستان. جاء القرار خلال اجتماع بين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.
تتعهد قطر بتقديم دعمها لباكستان للمساعدة في تخفيف أزمة التمويل في البلاد وما يترتب على ذلك من مخاطر التخلف عن سداد الالتزامات. ستحصل باكستان أيضا على مليار دولار من تمويل النفط من السعودية ومبلغ مماثل من الاستثمارات من الإمارات.
ويزور رئيس الوزراء شريف قطر قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل، والذي قد يؤدي إلى الإفراج عن تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار.
الروبية الباكستانية هي الأفضل أداء على مستوى العالم هذا الشهر، حيث ارتفعت بنسبة 9% منذ انخفاضها إلى مستوى قياسي الشهر الماضي وسط مخاوف من تخلف البلاد عن السداد.
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