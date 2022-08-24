https://sputnikarabic.ae/20220824/قناص-صربي-يتحدث-عن-تكتيكات-الدعاية-الإعلامية-في-كييف-1066819352.html

قناص صربي يتحدث عن تكتيكات الدعاية الإعلامية في كييف

قناص صربي يتحدث عن تكتيكات الدعاية الإعلامية في كييف

كشف قناص صربي عن تكتيكات الدعاية الإعلامية، التي تتبعها كييف وكيفية سير الأمور خلال العملية الروسية الخاصة لحماية دونباس. 24.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-24T19:53+0000

2022-08-24T19:53+0000

2022-08-24T19:53+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

عمليات عسكرية

أخبار أوكرانيا

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قال القناص ديان بيريك في مقابلة مع قناة "إزفيستيا" الروسية، "نحن نعمل في جميع الاتجاهات، أين يجب أن نعمل. بالقرب من دونيتسك. جئت من مارينكا. كنا نعمل هناك في اللواء 150 في الضواحي. كان معنا روس. نحن نتعامل معهم وهم يعملون معنا. قوات الحلفاء تعمل معا. الوضع جيد. لقد تم بالفعل تحرير أكثر من ثلثي مارينكا".ووفقا له، فإن قصف المناطق التي خرجت عن سيطرة كييف ضروري لنظام كييف للدعاية الإعلامية اللاحقة - للتفاخر به في وسائل الإعلام. وفقًا لديكي، يعتبر الجانب الأوكراني هذا بمثابة انتصاراته.كما تحدث القناص الملقب بديكي عن الخسائر الجسيمة في صفوف العسكريين قرب كييف التي تعمل على تكتيكات الدعاية البريطانية المألوفة لدى الصرب من كوسوفو.وتابع "هذه دعاية إنجليزية. لقد درستهم جيدا في كوسوفو. هذا بالضبط كيف يعملون. وعمل كل شيء...لسوء الحظ، لا يوجد شيء يمكنك القيام به حيال ذلك".وتابع "في اليوم الأول كانوا خائفين للغاية، في اليوم الثاني أو الثالث كانت العلاقة جيدة. لقد أدركوا أن كل ما يقولونه في وسائل الإعلام هو محض أكاذيب. وكان التعاون جيدًا.كما أخبر ديكي طاقم تصوير "إزفستيا" أن لديه منزلاً في روسيا. وآخر مرة كان فيه بعد تحرير ليزيتشانسك.

https://sputnikarabic.ae/20220824/ميدفيديف-قرار-القيام-بالعملية-العسكرية-الخاصة-إجراء-وقائي-1066813278.html

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