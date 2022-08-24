https://sputnikarabic.ae/20220824/كوريا-الجنوبية-تقود-تدريبات-مشتركة-مع-الجيش-الأمريكي-لأول-مرة-1066806551.html
كوريا الجنوبية تقود تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكي لأول مرة
كوريا الجنوبية تقود تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكي لأول مرة
تولت كوريا الجنوبية قيادة تدريبات عسكرية رئيسية مع الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة منذ بدء المهام العسكرية المشتركة بين البلدين، قبل عقود. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T14:46+0000
2022-08-24T14:46+0000
2022-08-24T14:46+0000
العالم
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يأتي ذلك في إطار سعي سيئول لتولي قيادة العمليات في زمن الحرب، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين في كوريا الجنوبية.ولفت المسؤولون الكوريون إلى أن سيئول قادت جزئيا تدريبات مع الجيش الأمريكي في 2019، وأضافوا: "لكنه من المقرر أن تقود كوريا الجنوبية كل فترة التدريبات الجارية حاليا".وانطلقت التدريبات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الاثنين الماضي، وهي أول مرة منذ 4 سنوات وذلك على خلفية زيادة التوترات في منطقة آسيا.ومن المقرر أن تستمر التدريبات حتى الأول من سبتمبر/ أيلول، حيث تشمل محاكاة حاسوبية لمراكز القيادة والتدريب الميداني إضافة إلى تمارين الدفاع المدني، والتدريب على صد هجمات محتملة من قبل كوريا الشمالية، إضافة إلى مهام تنفيذ الهجمات المضادة ضد العدو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
كوريا الجنوبية تقود تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكي لأول مرة
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تولت كوريا الجنوبية قيادة تدريبات عسكرية رئيسية مع الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة منذ بدء المهام العسكرية المشتركة بين البلدين، قبل عقود.
يأتي ذلك في إطار سعي سيئول لتولي قيادة العمليات في زمن الحرب، حسبما ذكرت
وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين في كوريا الجنوبية.
ولفت المسؤولون الكوريون إلى أن سيئول قادت جزئيا تدريبات مع الجيش الأمريكي
في 2019، وأضافوا: "لكنه من المقرر أن تقود كوريا الجنوبية كل فترة التدريبات الجارية حاليا".
وانطلقت التدريبات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الاثنين الماضي، وهي أول مرة منذ 4 سنوات وذلك على خلفية زيادة التوترات في منطقة آسيا.
ومن المقرر أن تستمر التدريبات
حتى الأول من سبتمبر/ أيلول، حيث تشمل محاكاة حاسوبية لمراكز القيادة والتدريب الميداني إضافة إلى تمارين الدفاع المدني، والتدريب على صد هجمات محتملة
من قبل كوريا الشمالية، إضافة إلى مهام تنفيذ الهجمات المضادة ضد العدو.