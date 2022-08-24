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https://sputnikarabic.ae/20220824/كوريا-الجنوبية-تقود-تدريبات-مشتركة-مع-الجيش-الأمريكي-لأول-مرة-1066806551.html
كوريا الجنوبية تقود تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكي لأول مرة
كوريا الجنوبية تقود تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكي لأول مرة
تولت كوريا الجنوبية قيادة تدريبات عسكرية رئيسية مع الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة منذ بدء المهام العسكرية المشتركة بين البلدين، قبل عقود. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T14:46+0000
2022-08-24T14:46+0000
العالم
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يأتي ذلك في إطار سعي سيئول لتولي قيادة العمليات في زمن الحرب، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين في كوريا الجنوبية.ولفت المسؤولون الكوريون إلى أن سيئول قادت جزئيا تدريبات مع الجيش الأمريكي في 2019، وأضافوا: "لكنه من المقرر أن تقود كوريا الجنوبية كل فترة التدريبات الجارية حاليا".وانطلقت التدريبات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الاثنين الماضي، وهي أول مرة منذ 4 سنوات وذلك على خلفية زيادة التوترات في منطقة آسيا.ومن المقرر أن تستمر التدريبات حتى الأول من سبتمبر/ أيلول، حيث تشمل محاكاة حاسوبية لمراكز القيادة والتدريب الميداني إضافة إلى تمارين الدفاع المدني، والتدريب على صد هجمات محتملة من قبل كوريا الشمالية، إضافة إلى مهام تنفيذ الهجمات المضادة ضد العدو.
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العالم
العالم

كوريا الجنوبية تقود تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكي لأول مرة

14:46 GMT 24.08.2022
© AFP 2022 / Ahn Young-joonالحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018
الحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / Ahn Young-joon
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تولت كوريا الجنوبية قيادة تدريبات عسكرية رئيسية مع الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة منذ بدء المهام العسكرية المشتركة بين البلدين، قبل عقود.
يأتي ذلك في إطار سعي سيئول لتولي قيادة العمليات في زمن الحرب، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين في كوريا الجنوبية.
مقاتلة إف-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
بعد تهديده بالانتقام... مقارنة بين جيشي كوريا الجنوبية والشمالية في 2022
5 يوليو, 17:03 GMT
ولفت المسؤولون الكوريون إلى أن سيئول قادت جزئيا تدريبات مع الجيش الأمريكي في 2019، وأضافوا: "لكنه من المقرر أن تقود كوريا الجنوبية كل فترة التدريبات الجارية حاليا".
جنود كوروين يحييون الحضور من الدبابات خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
بعد التهديد بسحق كوريا الجنوبية... من الأقوى عسكريا في 2022... سيئول أم بيونغ يانغ؟
11 أغسطس, 11:40 GMT
وانطلقت التدريبات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الاثنين الماضي، وهي أول مرة منذ 4 سنوات وذلك على خلفية زيادة التوترات في منطقة آسيا.
جنود مارينز أمريكيين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
معلومات عن مناورات درع "سوبر غارودا 2022" التي تشارك فيها 14 دولة
11 أغسطس, 09:03 GMT
ومن المقرر أن تستمر التدريبات حتى الأول من سبتمبر/ أيلول، حيث تشمل محاكاة حاسوبية لمراكز القيادة والتدريب الميداني إضافة إلى تمارين الدفاع المدني، والتدريب على صد هجمات محتملة من قبل كوريا الشمالية، إضافة إلى مهام تنفيذ الهجمات المضادة ضد العدو.
© Sputnikمناورات درع "سوبر غارودا" 2022 التي تشارك فيها 14 دولة
مناورات درع سوبر غارودا 2022 التي تشارك فيها 14 دولة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
مناورات درع "سوبر غارودا" 2022 التي تشارك فيها 14 دولة
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