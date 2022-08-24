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https://sputnikarabic.ae/20220824/لابيد-صيغة-الاتفاق-النووي-المقترحة-حاليا-سيئة-ولن-تمنع-إيران-من-أن-تصبح-دولة-نووية-1066800247.html
لابيد: صيغة الاتفاق النووي المقترحة حاليا سيئة ولن تمنع إيران من أن تصبح دولة نووية
لابيد: صيغة الاتفاق النووي المقترحة حاليا سيئة ولن تمنع إيران من أن تصبح دولة نووية
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أن صيغة الاتفاق الحالية بشأن إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الغربية "سيئة" ولا يمكن القبول بها، حيث لن تمنع... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T12:24+0000
2022-08-24T12:24+0000
العالم
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القدس - سبوتنيك. وصرح لابيد خلال لقاء، اليوم الأربعاء، مع صحفيين أجانب: "إسرائيل ليست ضد أي اتفاق مع إيران، لكنها ضد هذا الاتفاق بالذات لأنه سيء، ولا يمكن القبول به في صيغته الحالية. من وجهة نظرنا، فإنه لا يلبي حتى المعايير التي وضعها الرئيس الأمريكي جو بايدن شخصيا، وهي منع إيران من أن تصبح دولة نووية".وأضاف لابيد أنه إذا تم توقيع الاتفاق الذي تعمل عليه القوى الغربية حاليا مع إيران بصيغته الحالية فلن تكون إسرائيل ملزمة به "وسنعمل على منع إيران من التحول إلى دولة نووية".
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لابيد: صيغة الاتفاق النووي المقترحة حاليا سيئة ولن تمنع إيران من أن تصبح دولة نووية

12:24 GMT 24.08.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILL
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أن صيغة الاتفاق الحالية بشأن إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الغربية "سيئة" ولا يمكن القبول بها، حيث لن تمنع طهران من أن تصبح دولة نووية.
القدس - سبوتنيك. وصرح لابيد خلال لقاء، اليوم الأربعاء، مع صحفيين أجانب: "إسرائيل ليست ضد أي اتفاق مع إيران، لكنها ضد هذا الاتفاق بالذات لأنه سيء، ولا يمكن القبول به في صيغته الحالية. من وجهة نظرنا، فإنه لا يلبي حتى المعايير التي وضعها الرئيس الأمريكي جو بايدن شخصيا، وهي منع إيران من أن تصبح دولة نووية".
وأضاف لابيد أنه إذا تم توقيع الاتفاق الذي تعمل عليه القوى الغربية حاليا مع إيران بصيغته الحالية فلن تكون إسرائيل ملزمة به "وسنعمل على منع إيران من التحول إلى دولة نووية".
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