https://sputnikarabic.ae/20220824/لابيد-يرفض-لقاء-وزيرة-خارجية-النرويج-خلال-زيارتها-لإسرائيل-1066790180.html

لابيد يرفض لقاء وزيرة خارجية النرويج خلال زيارتها لإسرائيل

لابيد يرفض لقاء وزيرة خارجية النرويج خلال زيارتها لإسرائيل

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، استقبال وزيرة الخارجية النرويجية، أنكين هويتفلدت، أثناء زيارتها إسرائيل الشهر مقبل، وذلك على خلفية قرار النرويج مقاطعة... 24.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-24T09:45+0000

2022-08-24T09:45+0000

2022-08-24T09:45+0000

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القدس - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت"، اليوم الأربعاء، أن "نائبة مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، عليزا بن نون، التقت مع السفير النرويجي في تل أبيب، كارن رايدر أس، الذي قدم طلب هويتفلدت للقاء لابيد.وستحضر هويتفلدت اجتماعاً للدول المانحة للسلطة الفلسطينية، الذي سيعقد الشهر المقبل وتعتبر النرويج هي الدولة المانحة الأكبر للسلطة الفلسطينية.وردت بن نون بذكر خطوات سلبية نفذتها النرويج ضد إسرائيل، وقالت بأنه بسبب قرب انتخابات الكنيست فإن عقد اللقاء مستحيل".وبحسب الصحيفة، فإن "إسرائيل غاضبة على النرويج إثر إعلانها، في حزيران/يونيو الماضي، عن وضع علامات على منتجات المستوطنات. وقبل صدور القرار النرويجي بهذا الخصوص، أجرت إسرائيل محادثات معها بهدف منعها من اتخاذ القرار من دون النجاح في ذلك".وأوضحت في أعقاب قرارها مقاطعة منتجات المستوطنات، أن محكمة العدل الأوروبية قررت، عام 2019، وضع علامات على منتجات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.وأعلنت الحكومة النرويجية أن البضائع التي سيتم وضع علامات عليها هي بالأساس النبيذ وزيت الزيتون وفواكه وخضار.ويرى الموقف النرويجي أن الأراضي الإسرائيلية تشمل المنطقة التي تسيطر عليها قبل حرب العام 1967، بينما الأراضي المحتلة هي هضبة الجولان وقطاع غزة والضفة الغربية وبضمنها القدس الشرقية. وتؤكد النرويج أن المستوطنات تتناقض مع القانون الدولي.

https://sputnikarabic.ae/20220611/النرويج-تقرر-وسم-منتجات-المستوطنات-وإسرائيل-ترد-1063454296.html

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