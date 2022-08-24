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https://sputnikarabic.ae/20220824/لحظة-غرق-يخت-فاخر-قبالة-سواحل-إيطاليا-فيديو-1066795351.html
لحظة غرق يخت فاخر قبالة سواحل إيطاليا... فيديو
لحظة غرق يخت فاخر قبالة سواحل إيطاليا... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة غرق يخت فاخر قبالة السواحل الإيطالية. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
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وقال ناشرو الفيديو إن اليخت الغارق يطلق عليه اسم يخت "الملحمة" ويبلغ طوله نحو 40 مترا، وقد وقع حادث الغرق يوم 20 أغسطس/آب الجاري عند الساعة الواحدة ظهرا في خليج سكويلاس.وغرق اليخت الفاخر على بعد نحو 9 أميال بحرية من ساحل مرسى كاتانزارو، وكان اليخت يرفع علم جزيرة كايمان، لكن طاقمه كان إيطاليا.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

لحظة غرق يخت فاخر قبالة سواحل إيطاليا... فيديو

10:41 GMT 24.08.2022
© AP Photo / LIONEL CIRONNEAUيخت صدام حسين، يطلق عليه اسم "قادسية صدام"
يخت صدام حسين، يطلق عليه اسم قادسية صدام - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / LIONEL CIRONNEAU
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة غرق يخت فاخر قبالة السواحل الإيطالية.
وقال ناشرو الفيديو إن اليخت الغارق يطلق عليه اسم يخت "الملحمة" ويبلغ طوله نحو 40 مترا، وقد وقع حادث الغرق يوم 20 أغسطس/آب الجاري عند الساعة الواحدة ظهرا في خليج سكويلاس.
وغرق اليخت الفاخر على بعد نحو 9 أميال بحرية من ساحل مرسى كاتانزارو، وكان اليخت يرفع علم جزيرة كايمان، لكن طاقمه كان إيطاليا.
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